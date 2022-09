Goretzka hatte nach dem Auftaktsieg in der Königsklasse gegen Inter Mailand in der Vorwoche gesagt : "Ab jetzt bin ich dann aber auch bereit zu starten." Eine "Kampfansage", die Medienberichten zufolge bei den Vereinsbossen und den Mannschaftskollegen nicht gut ankam. Beim FC Bayern herrsche ein "Kabinen-Brodeln", wie die "Bild" berichtete.

Der "Kicker" hatte zudem kürzlich vermeldet, Anführer Joshua Kimmich bevorzuge den defensiveren Marcel Sabitzer an seiner Seite. Bereits auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Katalanen hatte Trainer Julian Nagelsmann angekündigt, dass der Österreicher neben Kimmich auflaufen werden.

Kings of Leon! Der FC Bayern in der Einzelkritik

"Da wurde ein Satz von mir völlig deplatziert benutzt", kritisierte der Mittelfeldspieler den Wirbel um seine angebliche "Kampfansage".

Denn dass er am Dienstagabend in der Allianz Arena erst zur Pause eingewechselt wurde, war für Goretzka vollkommen nachvollziehbar.

"Ich habe weder ein Problem mit dem Trainer noch mit dem Fakt, dass ich heute nicht angefangen habe. Ich war sechs Wochen raus und habe dann 90 Minuten gespielt. Dass ich dann zwei Tage später nicht anfange, ist völlig normal", beteuerte Goretzka.

Auch Gerüchten um Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft widersprach der gebürtige Bochumer klar. "Wir verstehen uns alle super in der Mannschaft und sind alle zufrieden", sagte er. Dem stimmte auch Kapitän Manuel Neuer nach der Begegnung zu.

"Es gab keine Probleme in der Kabine, das hat Leon ja gesagt. Wir haben einen sehr guten Kader und ganz viele Spieler, die das Potenzial haben, in der Startelf zu stehen. Daher ist auch normal, dass wir einen gesunden Konkurrenzkampf haben", sagte der Weltmeister von 2014.

Den nahm Goretzka am Dienstagabend gegen die Katalanen nach seiner Einwechslung zweifelsohne an. Mit einem satten Distanzschuss holte er den Eckball heraus, den Lucas Hernández zum 1:0 verwertete. Auch in der Folge zeigte sich Goretzka präsent im Zweikampf und mit ausreichend Drang nach vorne - er bekam für seine Vorstellung in der Eurosport.de-Einzelkritik die Note 2