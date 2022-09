BVB-Trainer Edin Terzić baut seine Startelf im Vergleich zur 0:3-Pleite bei RB Leipzig auf drei Positionen um. Mats Hummels, der zuletzt zwei Mal in Folge auf der Bank saß, kehrt in die Innenverteidigung zurück. Für ihn muss Nico Schlotterbeck auf die Bank.

Terzić setzt wie zuletzt auf eine Viererkette, diesmal mit Hummels und Niklas Süle in der Innenverteidigung. Es ist das erste Mal, dass beide gemeinsam für Borussia Dortmund von Beginn an spielen. Sie sollen Erling Haaland an die Kette legen.

Emre Can erhält im Mittelfeld den Vorzug vor Marius Wolf und anstelle von Julian Brandt spielt Giovanni Reyna an der Seite von Marco Reus und Anthony Modeste im Angriff.

Die zuletzt verletzten Karim Adeyemi, Donyell Malen und Thorgan Hazard stehen im Kader, sitzen aber zunächst auf der Bank.

Bei City spielt neben Haaland mit Manuel Akanji ein zweiter Ex-Dortmunder in der Startelf.

Die Aufstellungen: Hummels und Süle sollen Haaland stoppen

So spielt Manchester City: Ederson - Joao Cancelo, Akanji, Aké, Stones - Gündogan, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Haaland, Grealish

So spielt Borussia Dortmund: Meyer - Guerreiro, Süle, Hummels, Meunier - Bellingham, Can, Özcan - Reyna, Reus - Modeste

