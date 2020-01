Buzz

Kein Team aus Réunion, eine Insel zwischen Madagaskar und Mauritius nahe der afrikanischen Ostküste, hatte zuvor je die K.o.-Runde im Coupe de France erreicht.

Fast 100 Fans begleiteten das Amateurteam in das rund 10.000 Kilometer entfernte Niort (rund 200 Kilometer vor Bordeaux), um die Pokalsensation beim französischen Zweitligisten (2:1) live vor Ort mitzuerleben.

Duell mit Ex-Spieler Payet möglich

JS Saint-Pierroise, ehemaliger Klub des französischen Spielmachers Dimitri Payet, könnte in der Runde der letzten 32 nun sogar auf Payets aktuellen Arbeitgeber Olympique Marseille oder Girondins Bordeaux treffen, da sich beide Topklubs in der Auslosung für die nächste Runde in derselben regionalen Sektion wie Chamois Niort befinden.

Teams aus den französischen Übersee-Départements Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique, Mayotte, Neukaledonien, Tahiti, Réunion, Saint Martin sowie Saint Pierre und Miquelon dürfen traditionell am Coupe de France teilnehmen.

Die Amateurmannschaft aus Réunion liegt in der heimischen Liga D1 Promotionelle mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und ist damit auf dem besten Weg den Meistertitel zum fünften Mal in Folge zu gewinnen - und vielleicht schon bald für neue Pokalsensationen zu sorgen.

