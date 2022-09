Das zweite Duell steigt am 13. November (23:00 Uhr MEZ) in Harrison/New Jersey.

"Spiele gegen die USA – und dann auch noch im Land der Weltmeisterinnen, wo der Fußball der Frauen einen sehr hohen Stellenwert hat – sind immer etwas ganz Besonderes", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die sich bereits auf eine "tolle Atmosphäre in beeindruckenden Arenen" freute: "Einen schöneren Abschluss für dieses denkwürdige Jahr kann man sich nicht wünschen."

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland steht für die DFB-Auswahl zunächst am 7. Oktober (20:30 Uhr) das erste Heimspiel nach der erfolgreichen EURO in England an.