Bayern Münchens Vorstand Oliver Kahn hat im Vorfeld des DFB-Pokalfinals gegen Bayer Leverkusen (Liveticker bei Eurosport.de) Jérôme Boateng und Thomas Müller in den höchsten Tönen gelobt. "Natürlich haben sie keine optimale Vorrunde gespielt. Dann gab es den Trainerwechsel und Hansi Flick hat es hinbekommen, sie wieder zu motivieren, sie wieder aus dem kleinen Loch zu holen", so der 51-Jährige.

"Beide haben nochmal gezeigt, was sie draufhaben", ergänzte Oliver Kahn vor dem Pokalendspiel gegen Bayer Leverkusen in der "ARD".

Unter Hansi Flicks Vorgänger Nico Kovac waren die beiden Weltmeister von 2014 weitestgehend außen vor. Nach dem Amtsantritt des ehemaligen DFB-Co-Trainers im November des vergangenen Jahres avancierten sowohl Thomas Müller als bester Vorlagengeber der Bundesliga (22 Assists) als auch Jérôme Boateng zu absoluten Leistungsträgern des alten und neuen deutschen Meisters.

"Was Jérôme in der Abwehr gezeigt hat, das war à la bonheur, das war Spitzenklasse! Thomas Müller ist richtig in die Rolle des Führungsspielers reingewachsen", schwärmte Kahn weiter.

Der FC Bayern greift im Finale gegen die Werkself nach dem insgesamt 20. Triumph im DFB-Pokal.

