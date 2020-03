1. Kimmich, der Macher

Joshua Kimmich hat nicht nur das Tor des Tages erzielt, sondern war quasi überall auf dem Rasen zu finden. Gestartet als Innenverteidiger, arbeitete er sich immer wieder nach vorne, schaltete sich in Angriffe mit ein, schlug Ecken, suchte den Abschluss und, und, und... Am Ende kam er auf beachtliche 180 Ballaktionen (der Bundesliga-Rekord liegt bei 206 - erzielt von Xabi Alonso) und eine Passquote von 95 Prozent. Thiago und David Alaba kamen nun gegen Schalke derweil auf 153 beziehungsweise 142. Damit wiesen die drei Bayern mehr auf als ganz Schalke an diesem Abend (403).

Allein das sagt einiges über die Kräfteverhältnisse der Gegner aus. "Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, sie hat clever gespielt. Schalke hat die Räume eng gemacht, es war nicht so einfach. Schon aufgrund unseres Ballbesitzes von 80 Prozent geht der Sieg in Ordnung", zeigte sich FCB-Trainer Hansi Flick sichtlich zufrieden.

Kimmichs sehr gute Leistung war symptomatisch für das Spiel der Bayern: Schalke war nicht ungefährlich, spielte einen etwas "wilden" Stil mit langen Bällen. Aber Bayern hielt den Druckwellen stand, blieb cool und setzte ausreichend eigene Akzente. Es war eine weitere überzeugende Teamleistung, die zeigte, dass die Chemie im Kader stimmt und auch verletzungsbedingte Ausfälle (Lewandowski, Boateng, Hernández usw.) kompensiert werden können. Es muss nicht immer glänzen, im Pokal reicht auch ein dreckiger Arbeitssieg wie dieser.

2. Schalke malocht endlich mal

"Warum nicht immer so?", mag sich so mancher Schalker Fan auf der Tribüne gedacht haben. An der Einstellung der Königsblauen gab es gegen Bayern nämlich ausnahmsweise rein gar nichts zu kritisieren. "Wir können stolz auf unsere Leistung sein. Wir haben einen richtigen Kampf gezeigt und ich glaube, es war alles andere als einfach für die Bayern", bilanzierte Angreifer Guido Burgstaller, der selbst eine gute Gelegenheit hatte, aber dabei nur die Latte traf (12.).

Überraschend war die taktischer Herangehensweise von Trainer David Wagner aber allemal, denn sein auf totale Defensive ausgelegtes 5-4-1-System wurde auch nach der Halbzeit beim Stand von 0:1 zur Verblüffung aller nicht offensiver. Kimmich war jedenfalls nach eigener Aussage durchaus "überrascht". Die Tempo-Spieler Benito Raman (64.) und Ahmed Kutucu (83.) kamen spät. Wagner erklärte danach in der "ARD":

" Wenn du zurückliegst, musst du gegen Bayern trotzdem im Spiel bleiben. Wenn wir das zweite oder dritte Gegentor bekommen hätten, wäre es vorbei gewesen. "

Dass die "zwei, drei guten Momente" nicht zum erwünschten Ausgleich geführt haben, sorgte natürlich für Enttäuschung. Dennoch lobte auch er die Einstellung seines Teams:

" Wir haben Bayern einen Fight gegeben. Wir haben wenig klare Chancen zugelassen. "

Nun, festzuhalten bleibt trotzdem: Zwischendurch mal Tore zu schießen, wäre auch nicht schlecht.

3. Nübel erträgt seine tragische Situation mit Fassung

Seine Zukunft mag golden sein, die Gegenwart ist für Alexander Nübel eher tragisch. "Alternativlos", sei der Wechsel im Tor laut Coach Wagner gewesen. Markus Schubert stand im Kasten und wird ihn – sofern er sich nicht verletzt – auch bis zum Saisonende hüten. Für Nübel, der im Sommer ablösefrei zum FC Bayern geht, ist es ein bitteres Ende seiner Zeit auf Schalke. Nach seinem Slapstick-Eigentor bei der 0:3-Pleite am vergangenen Samstag beim 1. FC Köln war Nübel von eigenen Fans verbal attackiert worden. Nach "Nübel-raus"-Rufen standen dem 23-Jährigen Tränen in den Augen. Die verdrückte er sich am Dienstag, ertrug seine Situation dafür mit Fassung.

Dass in ihm viel vorgeht momentan, war ihm zwar anzumerken, aber isolierte sich nicht, ging mit der Mannschaft nach dem Spiel auf die Ehrenrunde und lächelte sogar zwischendurch. Wenn auch etwas gequält. Authentisch wirkte es dagegen, dass er demonstrativ auf Schubert zuging und ihn umarmte.

