In der Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals 2020/21 kommt es zum Ruhrderby zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund. Auch auf den FC Bayern München könnte ein Traditionsklub warten. Der Klub bekommt es mit dem Vertreter des Fußballverbands Mittelrhein zu tun. Hier befindet sich Alemannia Aachen noch im Rennen. Auf den SC Freiburg wartet ein Derby.

Die Partien:

1. FC Nürnberg - RB Leipzig

Holsteiner Fußballverband - VfL Osnabrück

Niedersächsischer Fußballverband (Profis) - 1. FSV Mainz 05

Sächsischer Fußballverband - TSG 1899 Hoffenheim

Bayrischer Fußballverband (Pokalsieger) - Eintracht Frankfurt

Thüringischer Fußballverband - SV Werder Bremen

SV Wehen/Wiesbaden - FC Heidenheim

Fußballverband Mittelrhein - FC Bayern München

Niedersächsischer Fußballverband (Amateure) - FC Augsburg

Südbadischer Fußballverband - Holstein Kiel

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

Pokalsieger Mecklenburg- Vorpommern - VfB Stuttgart

MSV Duisburg - Borussia Dortmund

Hessischer Fußballverband - SV Sandhausen

Württembergischer Fußballverband - Erzgebirge Aue

Dynamo Dresden - Hamburger SV

Fußballverband Rheinland - VfL Bochum

Badischer Fußballverband - SC Freiburg

Brandenburgischer Landesverband - VfL Wolfsburg

Bremer Fußballverband - Borussia Mönchengladbach

Saarländischer Fußballverband - FC St. Pauli

Hamburger Fußballverband - Bayer 04 Leverkusen

Würzburger Kickers - Hannover 96

Westfälischer Fußballverband (2. Teilnehmer) - Greuther Fürth

Südwestddeutscher Fußballverband - Jahn Regensburg

Berliner Fußballverband - 1. FC Köln

Fußballverband Niederrhein - Arminia Bielefeld

Bayrischer Fußballverband (bester Amateur aus der Regionalliga) - FC Schalke 04

FC Ingolstadt - Fotuna Düsseldorf

Karlsruher SC - FC Union Berlin

1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98

Westfälischer Fußballverband (1. Teilnehmer) - SC Paderborn

19:00 Uhr - Auf Wiedersehen

Sebastian Würz verabschiedet sich für heute und hofft, dass die Losfee Euren Lieblingsvereinen Glück gebracht hat. Eurosport.de berichtet natürlich auch kommende Saison ausführlich vom DFB-Pokal. Auf Wiedersehen!

18:55 Uhr - Auslosung beendet

Die Auslosung in Köln ist beendet. Ihr könnt alle Duelle oben in der Übersicht sehen. Highlight ist dem Namen nach bisher das Derby zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund. Auch auf den SC Freiburg wartet ein Derby. Der FC Bayern München trifft auf den Vertreter des Fußballverbands Mittelrhein. Das könnte Alemannia Aachen werden.

18:30 Uhr - Los geht's

Der Countdown läuft. In wenigen Augenblicken beginnt die Auslosung in Köln. Wie bereits erwähnt werden oben auf der Seite alle Matches live aufgelistet. Aktuell werden die Regeln noch einmal erklärt und begründet, warum die Amateurvereine noch nicht feststehen.

18:15 Uhr - Quiz: Kennst Du alle Pokalsieger

Wer waren noch einmal alle deutschen Pokalsieger seit 1935? Bei Eurosport.de könnt Ihr Euer Wissen unter Beweis stellen. Erinnert Ihr Euch an mehr Sieger als Eure Freunde?

18:00 Uhr - Keine Gäste vor Ort

War es in der Vergangenheit noch so, dass einige Vereine Vertreter zur Auslosung schicken konnten, ist das diesmal nicht der Fall. Corona lässt das auch für die Teams, die bereits feststehen, nicht zu. Losfee werden daher diesmal DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich spielen.

17:50 Uhr - Alle Ansetzungen oben auf der Seite

An dieser Stelle sei schon einmal darauf hingewiesen, dass alle Partien oben hier im Liveticker aufgelistet werden. Sobald es losgeht, könnt Ihr dort live die Ansetzungen mitverfolgen.

11:10 Uhr - Nicht alle Vereine stehen fest

Und noch etwas ganz Entscheidendes ist in diesem Jahr anders: Da bisher nur im deutschen Profifußball die Saison zu Ende gespielt werden konnte, stehen zahlreiche Teilnehmer der 1. Pokal-Hauptrunde noch gar nicht fest. Die Pokalwettbewerbe der Landesverbände, deren Sieger sich für den DFB-Pokal qualifizieren, müssen erst noch ausgespielt werden. Somit sind bisher nur die 40 Profimannschaften aus den ersten drei Ligen qualifiziert. Hinzu kommen noch die 21 Landespokalsieger, die größtenteils beim "Finaltag der Amateure" am 22. August ermittelt werden, und drei weitere Vertreter aus den drei Landesverbänden aus Bayern, Niedersachsen und Westfalen, denen die meisten Herrenmannschaften angehören. Für die Mannschaften, die sich noch über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände qualifizieren müssen, kommen heute Platzhalter zum Einsatz.

11:05 Uhr - Die beiden Losfeen

Losfeen gibt es diesmal dennoch. Es sind DFB-Präsident Fritz Keller und die stellvertretende DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich.

11:00 Uhr - Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders

Manch einer fragt sich jetzt vielleicht: "Auslosung in Köln? Fand sie sonst nicht immer in Dortmund statt?" Richtig, in den vergangenen Jahren wurde die DFB-Pokal-Auslosung regelmäßig im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vor Live-Publikum abgehalten. Dazu wurden Vertreter der im Pokal vertretenen Klubs eingeladen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der daraus resultierenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen kann die Auslosung in dieser Form jedoch nicht durchgeführt werden. Daher werden die Lose heute in einem TV-Studio in Köln gezogen.

10:50 Uhr - Herzlich willkommen

Herzlich Willkommen zum Eurosport-Liveticker zur Auslosung der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde der Saison 2020/2021. Sebastian Würz begleitet euch durch die Auslosung, die um 18:30 Uhr in Köln beginnt.

