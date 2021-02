Abseits oder nicht Abseits? Diese Frage stellte sich nach dem Treffer von Dortmunds Torjäger Erling Haaland zum 3:2 in der Verlängerung (95. Minute).

Was allerdings sowohl Baumgart als auch viele Paderborner Fans zur Weißglut brachte, war die Tatsache, dass sich Stieler nicht die Fernsehbilder zur Überprüfung anschaute. Auf Twitter zeigten daher viele User, darunter auch zahlreiche BVB-Fans, Verständnis für den Wutausbruch des SC-Trainers und unterstützten dessen Ansicht, dass es wohl keine Berührung von Ingelsson gegeben habe.

Baumgart hatte zuvor im "ARD"-Interview die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns kritisiert: "So ein Spiel so abzugeben, daraus eine Berührung des Balles zu machen, ist frech. Nicht rauszugehen, um sich das anzugucken, das ärgert mich. Da machen wir uns zum Affen. Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken, und nicht den Kleinen wieder in den Arsch zu treten."