"In den letzten Jahren sind wir enger zusammengerückt, weil wir als junger Klub immer auch schauen, was wir von den erfolgreichen Vereinen lernen können", sagte RB-Geschäftsführer Mintzlaff im Doppel-Interview mit der "Sport Bild": "Es gibt immer wieder Themen, bei denen man sich austauscht und um Rat fragt, gerade in Corona-Zeiten."

Der Dortmunder Geschäftsführer Watzke betonte, die Zeit "ideologischer Grabenkämpfe" sei vorbei. Zwischen "Echter Liebe" (BVB-Slogan) und dem von Red Bull angetriebenen Kommerzprojekt RB gebe es eine Annäherung. 2017 waren die Fan-Konflikte zwischen Tradition und Retorte in Ausschreitungen eskaliert.

Am Donnerstagabend treffen beide Teams im Berliner Pokalfinale aufeinander. Für RB wäre es der erste Titel der jungen Vereinsgeschichte (seit 2009).

