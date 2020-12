Kapitän Marco Reus auf der Bank, Regionalliga-Angreifer Steffen Tigges in der Startelf - sieben Änderungen im Vergleich zum Spiel vor vier Tagen in Berlin. Edin Terzic ging mit hohem Risiko in sein drittes Spiel als BVB-Coach. "Heute ist es das zehnte Spiel in 31 Tagen. Im Schnitt sind wir alle drei Tage im Einsatz und müssen daher einen guten Mix aus Frische und Qualität finden", erläuterte der 38-Jährige seinen mutigen Schritt. Er habe daher entschieden, dass "Reus das Spiel nicht beginnt, aber vielleicht entscheidet".