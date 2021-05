Publiziert 12/05/2021 Am 17:52 GMT

Im Finale des DFB-Pokals in Berlin spielt RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Das Match beginnt am Donnerstag, an Christi Himmelfahrt um 20:45 Uhr.

Leipzig hatte sich im Halbfinale nach Verlängerung gegen den SV Werder Bremen durchgesetzt. Der BVB lieferte eine Tor-Gala gegen Holstein Kiel.

Am vergangenen Wochenende standen sich Leipzig und Dortmund bereits in der Bundesliga gegenüber. Die Westfalen gewannen mit 3:2 und machten damit den FC Bayern München auch rechnerisch zum Meister.

DFB-Pokal Haaland vermeidet klares Bekenntnis zum BVB VOR 5 STUNDEN

Hier gibt es alle Informationen zum Match zwischen Leipzig und Dortmund im Finale des DFB-Pokals.

DFB-Pokal: RB - BVB live im TV

Die ARD überträgt das Finale am Donnerstag live im Free-TV. Sky ist außerdem live im TV bei Sky Sport 1 mit von der Partie.

Leipzig - Dortmund: DFB-Pokal live im Livestream

Sowohl die ARD als auch Sky sind beim Endspiel am 13. Mai auch im Livestream mit von der Partie.

DFB-Pokal: Leipzig - BVB im Liveticker

Eurosport.de bekommt ihr alle News und Informationen zum Liveticker zum Endspiel an. Beibekommt ihr alle News und Informationen zum DFB-Pokal . Hier bieten wir auch einenzum Endspiel an.

Alle bisherigen Begegnungen:

(Es handelt sich jeweils um Bundesligaspiele)

08.05.2021: Borussia Dortmund - RB Leipzig 3:2

Borussia Dortmund - RB Leipzig 3:2 09.01.2021: RB Leipzig - Borussia Dortmund 0:2

RB Leipzig - Borussia Dortmund 0:2 20.06.2020: RB Leipzig - Borussia Dortmund 1:3

RB Leipzig - Borussia Dortmund 1:3 17.12.2019: Borussia Dortmund - RB Leipzig 3:3

Borussia Dortmund - RB Leipzig 3:3 19.01.2019: RB Leipzig - Borussia Dortmund 0:1

RB Leipzig - Borussia Dortmund 0:1 26.08.2018: Borussia Dortmund - RB Leipzig 4:1

Borussia Dortmund - RB Leipzig 4:1 03.03.2018: RB Leipzig - Borussia Dortmund 1:1

RB Leipzig - Borussia Dortmund 1:1 14.10.2017: Borussia Dortmund - RB Leipzig 2:3

Borussia Dortmund - RB Leipzig 2:3 04.02.2017: Borussia Dortmund - RB Leipzig 1:0

Borussia Dortmund - RB Leipzig 1:0 10.09.2016: RB Leipzig - Borussia Dortmund 1:0

Das könnte Dich auch interessieren: Haaland vermeidet klares Bekenntnis zum BVB

Flick lässt aufhorchen: Bayern-Rückkehr "nicht ausgeschlossen"

DFB-Pokal Watzke über Leipzig: Zeit der "ideologischen Grabenkämpfe" vorbei VOR 6 STUNDEN