Marco Rose schüttelte seinem künftigen Assistenten Edin Terzic als Verlierer die Hand. Unbedingt wollte sich der Trainer von Borussia Mönchengladbach am Saisonende mit einem Titel verabschieden - doch ausgerechnet Borussia Dortmund ließ diesen Traum im Pokal-Viertelfinale platzen. Der BVB siegte im Borussia-Park mit 1:0 (0:0), Rose gerät nach der vierten Niederlage in Serie enorm unter Druck. Es erscheint zweifelhaft, ob er seinen Vertrag noch erfüllen wird.

"Die Situation fordert mich, das geht nicht spurlos an mir vorbei", sagte Rose bei "Sky". "Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen. Sie hatte viel Überzeugung. Trotzdem müssen wir darüber reden, warum wir momentan keine Ergebnisse bekommen."

Die Stimmen zum Pokal-Duell der Borussias bei "Sky" und in der "ARD".

... den Sieg: "Die erste Halbzeit war okay, aber nicht gut. Wir haben uns etwas neutralisiert. In der zweiten Halbzeit konnten wir besser beschleunigen und mehr Torgefahr ausstrahlen. Es war kein gutes Spiel, aber in einem K.o.-Spiel geht es nur darum zu gewinnen - und das haben wir geschafft. Wir haben das Spiel verdient gewonnen."