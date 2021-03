"Siege sollten ein Suchtgefühl entwickeln und da sind die Jungs auf einem guten Weg", meinte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2:0 im Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg, in dem Leipzig zwar nicht glänzte, aber vorbildlichen Einsatz an den Tag legte und am Ende verdient gewann. "Emotionalität und Wille waren wirklich enorm", freute sich der Trainer.

Was uns im Pokal-Viertelfinale in Leipzig sonst noch auffiel.

Wenn man "einen David Beckham baut", könnte das durchaus etwas Positives sein. War's im Fall von Wout Weghorst an diesem Abend aber nicht: In der 26. Minute jagte der Wolfsburger Angreifer ähnlich wie der Engländer in der Quali zur EM 2004 in der Türkei einen Elfmeter in den Nachthimmel – Weghorst war wie einst Beckham beim Schuss satt weggerutscht und fluchte hernach lautstark über den Rasen.