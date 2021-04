Publiziert 29/04/2021 Am 07:09 GMT

Im Halbfinale des DFB-Pokals empfängt der SV Werder Bremen den RB Leipzig. Anpfiff ist am Freitag, 30. April um 20:45 Uhr.

Während die Bremer in der Bundesliga wieder in den Abstiegsstrudel geraten sind, hat der Klub im DFB-Pokal die Vorschlussrunde erreicht. Im Viertelfinale gewann man mit 1:0 in Regensburg.

Leipzig hatte es in der Runde der besten Acht mit einem Bundesligisten zu tun. Das Team besiegte den VfL Wolfsburg mit 2:0.

Hier gibt es alle Informationen zum Spiel zwischen Werder Bremen und RB Leipzig im DFB-Pokal.

DFB-Pokal: Bremen - Leipzig live im TV

Sky zeigt das Spiel zwischen Werder Bremen und dem RB Leipzig live im TV bei Sky Sport 1.

Auch die ARD ist beim Halbfinale in Bremen live im TV mit von der Partie.

DFB-Pokal: Werder - RB im Livestream

Fans können das Spiel zwischen den Bremern und Leipzig außerdem im Livestream der ARD und bei SkyGo sehen.

Werder Bremen - RB Leipzig: Das Match im Liveticker

Eurosport.de bieten wir Euch die wichtigsten News rund um den DFB-Pokal an. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel der Leipziger in Bremen.

Werder - RB: Die letzten zehn Duelle

(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesliga-Spiele)

10.04.21: SV Werder Bremen - RB Leipzig 1:4

SV Werder Bremen - RB Leipzig 1:4 12.12.20: RB Leipzig - SV Werder Bremen 2:0

RB Leipzig - SV Werder Bremen 2:0 15.02.20: RB Leipzig - SV Werder Bremen 3:0

RB Leipzig - SV Werder Bremen 3:0 21.09.19: SV Werder Bremen - RB Leipzig 0:3

SV Werder Bremen - RB Leipzig 0:3 18.05.19: SV Werder Bremen - RB Leipzig 2:1

SV Werder Bremen - RB Leipzig 2:1 22.12.18: RB Leipzig - SV Werder Bremen 3:2

RB Leipzig - SV Werder Bremen 3:2 15.04.18: SV Werder Bremen - RB Leipzig 1:1

SV Werder Bremen - RB Leipzig 1:1 25.11.17: RB Leipzig - SV Werder Bremen 2:0

RB Leipzig - SV Werder Bremen 2:0 18.03.17: SV Werder Bremen - RB Leipzig 3:0

SV Werder Bremen - RB Leipzig 3:0 23.10.16: RB Leipzig - SV Werder Bremen 3:1

