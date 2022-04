Übertragung RB Leipzig - Union Berlin live im TV, Stream & Ticker, Halbfinale im DFB-Pokal 2021/22 live

Im Halbfinale des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen dem RB Leipzig und Union Berlin. Das Spiel in der Red Bull Arena in Leipzig findet am Mittwoch, 20. April 2022, statt. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Wer löst das Ticket für das Endspiel in Berlin? Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung live im TV, Livestream & Ticker des Halbfinals im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und Union Berlin.