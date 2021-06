Kulusevski werde "für das Spiel gegen Spanien nicht zur Verfügung stehen, wie es heute aussieht", sagte Andersson auf einer Pressekonferenz. Er hofft jedoch, dass Kulusevski für die anschließenden Partien in den Kader zurückkehren kann. Einen Ersatz nominierte der Coach daher zunächst nicht.

Kulusevski klagte über Erkältungssymptome und wurde isoliert. Der Juve-Profi trat die Reise zur abschließenden Vorbereitung in Göteborg nicht mit an, sondern blieb in Stockholm.

Nach Angaben der medizinischen Abteilung sei der Offensivspieler in den vergangenen Tagen nicht näher mit anderen Spielern in Kontakt gekommen, "so dass es eine gute Chance gibt, dass er Teamkollegen nicht angesteckt hat", sagte Anders Valentin, der Arzt des Nationalteams. Der Mediziner vermutete, dass sich Kulusevski in den drei freien Tagen nach dem Länderspiel gegen Armenien am vergangenen Samstag (3:1) infiziert habe.

Zur schwedischen Auswahl zählen in Emil Forsberg (RB Leipzig), Robin Quaison (FSV Mainz 05) und Ludwig Augustinsson (Werder Bremen) auch drei Profis, die in Deutschland unter Vertrag stehen. Die restlichen Tests der Teammitglieder ergaben kein positives Ergebnis. Vier namentlich nicht genannte Spieler stünden aus Sicherheitsgründen aber unter besonderer Beobachtung.

Bei den Spaniern war am Sonntag die Corona-Infektion von Kapitän Sergio Busquets bekannt geworden, die weiteren Tests in der Auswahl des dreimaligen Europameisters fielen bislang negativ aus. Die weiteren Teams in der Gruppe E sind Polen und die Slowakei.

