Publiziert 11/04/2021 Am 15:59 GMT

Sein Comeback nach langer Verletzungspause gab derweil Arjen Robben beim FC Groningen. Der ehemalige Bayern-Star wurde im Heimspiel gegen Heerenveen (0:2) in der 78. Minute eingewechselt. Für Robben war es erst der dritte Liga-Einsatz für seinen Jugendklub Groningen und der erste seit dem 18. Oktober. Mit 37 Jahren und 78 Tagen ist er nun der zweitälteste Feldspieler in der Groninger Ligageschichte.

Götze durfte sich bei den Torschützen Cody Gakpo (13.) und Donyell Malen (59.) bedanken. Rio-Weltmeister Götze spielte 90 Minuten durch, Nationalspieler Philipp Max wurde in der 84. Minute ausgewechselt.

Alkmaar hatte bereits am Samstag ein 2:0 gegen Sparta Rotterdam vorgelegt. Der enteilte Spitzenreiter Ajax ist am Abend in Waalwijk zu Gast.

Fußball Meisterschaft ade? Götze und Eindhoven kassieren herben Dämpfer 21/03/2021 AM 16:04

Das könnte Dich auch interessieren: Wirbel um Ibrahimovic-Rot: Alles nur ein Missverständnis?

(SID)

Fehlende Konstanz beim BVB macht Sportdirektor Zorc "ratlos"

Eredivisie Rückschlag im Titelkampf: Götze und Eindhoven lassen Punkte liegen 14/03/2021 AM 16:12