Der Trainer fügte an: "Vielleicht hätten wir einfach in den Bus steigen sollen und dann gucken, was am nächsten Morgen ist. Das ist mein Gefühl."

Als einzige Alternative zur Fortsetzung der Partie am Samstagabend hatte die UEFA einen Nachholtermin am Sonntag um 12.00 Uhr angeboten. Die Dänen entschieden sich daraufhin für die Fortsetzung. "Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass sie auf den Platz hätten zurückkehren sollen", führte Hjulmand aus. Ihn plage deshalb ein bisschen ein "schlechtes Gewissen".

Auch Sportdirektor Peter Möller schlug in die gleiche Kerbe. Er habe zwar keinen Druck der UEFA gespürt, aber er müsse im Nachhinein klar sagen, "es war nicht die richtige Entscheidung weiterzuspielen". Generell müsse man "darüber nachdenken, was man in Zukunft in so einer Situation macht".

(SID)

