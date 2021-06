Publiziert 14/06/2021 Am 14:54 GMT | Update 14/06/2021 Am 15:35 GMT

Schottlands Schlussmann Marshall eilte verzweifelt in seinen Kasten zurück, konnte das Traumtor des 25-Jährigen zum 2:0-Endstand jedoch nicht mehr verhindern. Der Angreifer erzielte damit das Tor aus der größten Entfernung (45,5 Meter) der EM-Geschichte.

Bereits vor dem Seitenwechsel hatte Schick, der in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit neunmal für Bayer Leverkusen traf, die Mannschaft von Jaroslav Silhavy per Kopf in Führung gebracht (42.).

Für die tschechische Nationalmannschaft war der 2:0-Sieg gegen Schottland der erste Erfolg bei einer EM seit 2012. Gleichzeitig übernahmen Schick und Co. nun zunächst die Führung in Gruppe D vor England, das am Sonntag 1:0 (0:0) gegen Kroatien gewonnen hatte

Am Freitag trifft Tschechien in Glasgow auf Vize-Weltmeister Kroatien (18:00 Uhr), Schottland bekommt es im Nachbarschaftsduell in London mit England zu tun (21:00 Uhr jeweils im Liveticker).

