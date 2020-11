Joachim Löw ist auch zwei Wochen nach der historischen Schmach von Sevilla noch Bundestrainer. Das ist in diesen aufgeregten Tagen schon eine Nachricht. Die goldene Brücke, die ihm der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zum Rücktritt gebaut hat, wollte und will Löw ganz offensichtlich nicht beschreiten. Stattdessen überwiege bei ihm der "Trotz", heißt es aus seinem Umfeld. Löw will um seinen Job kämpfen und es noch einmal allen beweisen. Die Frage in dieser Woche der Wahrheit ist jedoch: Darf er das?