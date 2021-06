Publiziert 14/06/2021 Am 09:18 GMT

"Was am Samstag passiert ist, hatte einen großen Einfluss auf mich", so Blind, der nach seiner Auswechslung beim 3:2-Sieg der Niederlande gegen die Ukraine zu Tränen gerührt war.

Für Blind müssten die beklemmenden Bilder der Wiederbelebungsaktion jedoch hochemotional gewesen sein, zumal der Holländer eine eigene Geschichte damit verbindet. Im Dezember 2019 wurde beim Abwehrspieler von Ajax Amsterdam eine schwerwiegende Herzmuskelentzündung festgestellt. Daraufhin wurde er operiert und spielt seitdem mit einem Defibrillator in der Brust.

"Abgesehen davon, dass ich Christian als Freund gut kenne, ist die Situation für ihn schrecklich", sagte Blind, der mit dem heutigen Mittelfeldspieler von Inter Mailand von 2010 bis 2013 zusammen in Amsterdam gespielt hat. "Natürlich hatte ich auch einige Erfahrungen in diesem Bereich, sodass ich eine mentale Barriere überwinden musste, um zu spielen", sagte der Niederländer.

