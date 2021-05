Publiziert 28/05/2021 Am 13:58 GMT

Auf dem Bild hält der gebürtige Bochumer eine Fahne mit der Aufschrift "Kein Fußball den Faschisten".

Der Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München war in der Vergangenheit häufiger mit ähnlichen Aktionen aufgefallen. Derzeit laboriert der 26-Jährige noch an den Folgen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel. Wann Goretzka im Trainingslager in Seefeld (bis 6. Juni) ins Training einsteigen kann, ist noch offen.

Das könnte Dich auch interessieren: Umbruch auf drei Ebenen: Bayerns gewagter Schritt

2. Bundesliga Schröder auf Schalke vorgestellt: Drei Neubesetzungen bei S04 VOR 34 MINUTEN

(SID)

Party in Villarreal! Gelbes U-Boot feiert EL-Titel

Ligue 1 Unkooperatives Verhalten: Nike trennt sich von Neymar VOR 5 STUNDEN