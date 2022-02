James Tavernier (38.) brachte die Schotten durch einen von Dan-Axel Zagadou verursachten Handelfmeter in Führung. Der Kolumbianer Alfredo Morelos (41.) erhöhte noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte besorgte John Lundstram (49.) früh den dritten Treffer.

Nach Dortmunds Anschlusstreffer durch Jude Bellingham (51.) unterlief Zagadou ein Eigentor (54.).

Ad

Raphael Guerreiro (82.) setzte mit einem sehenswerten Tor den Schlusspunkt.

Europa League "Spielen unsinnigen Fußball": Die Stimmen nach dem BVB-Debakel VOR EINER STUNDE

So reagiert die internationale Presse auf die Blamage des BVB gegen die Glasgow Rangers.

Deutschland

BILD: "BVB-Blamage gegen Außenseiter. Fan-Wut auf Mannschaft. Das Rose-Desaster. Der BVB blamiert sich zu Hause gegen die Glasgow Rangers. Eine 2:4-Pleite gegen die Schotten. Und beinahe schon das Aus im Verlierer-Cup Europa League."

Kicker: "2:4 gegen die Rangers: Dortmund mit Hypothek ins Rückspiel. Borussia Dortmund hat das Hinspiel im K.-o.-Runden-Play-off der Europa League überraschend deutlich gegen die Glasgow Rangers mit 2:4 verloren. Gegen den schottischen Meister kassierte der BVB je zwei Nackenschläge vor und nach der Pause."

Sport1: "Desolater BVB vor dem Aus. BVB blamiert sich bei EL-Comeback. Der BVB geht aufgrund einer desolaten Leistung gegen die Glasgow Rangers unter. Dan-Axel Zagadou erwischt einen rabenschwarzen Tag."

Spox: "BVB wird im eigenen Stadion gedemütigt - Europa-League-Aus so gut wie besiegelt. Der BVB verlor das 1000. Heimspiel im 1974 eröffneten Westfalenstadion gegen die Rangers aus Glasgow nach einer erschreckenden Leistung sang- und klanglos mit 2:4 (0:2)."

Spiegel: "Blamable Heimniederlage gegen Glasgow Rangers - Dortmund vor dem Aus. Borussia Dortmund hat auf internationaler Bühne erneut eine enttäuschende Leistung gezeigt."

Ruhr Nachrichten: "Ein neuer Tiefpunkt: BVB fällt gegen Glasgow wie ein Kartenhaus zusammen."

WAZ: "Borussia Dortmund steht vor dem Aus in der Europa League. Der Bundesligist zeigte beim 2:4 gegen die Glasgow Rangers eine miserable Leistung."

Schottland

Daily Record: "Die Rangers erzielten nach einem unglaublichen Sieg gegen Borussia Dortmund in Deutschland ihr wohl bestes Ergebnis aller Zeiten, um einen Fuß in das Achtelfinale der Europa League zu setzen."

The Evening Times: "Rangers in Deutschland im Traumland, weil Borussia Dortmund mit einem atemberaubenden Sieg in der Europa League besiegt wird."

The Herald: "Rangers waren in Deutschland im Traumland. Ein Platz unter den letzten 16 der Europa League ist nun ganz echte Realität."

The Scotsman: "Wilde Rangers randalierten in Dortmund, um eines ihrer größten Ergebnisse aller Zeiten einzufahren. Die Rangers haben in letzter Zeit viele gute Ergebnisse in der Europa League erzielt, aber keines von ihnen übertrifft dieses, einen atemberaubenden 4: 2-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund."

England

Sun: "Schottische Champions verdienen sich einen beeindruckenden Hinspiel-Sieg in der Europa League. Die Rangers schockierten Dortmund auf deren eigenen Hof."

Daily Mail: "Die Rangers haben in einem Sechs-Tore-Thriller gegen Borussia Dortmund viermal getroffen. Die schottische Mannschaft steht nach einem brillanten Hinspielsieg in Deutschland mit freundlicher Genehmigung von James Tavernier, Alfredo Morelos, John Lundstram und einem Eigentor mit einem Fuß im Achtelfinale der Europa League."

Guardian: "Die Rangers demontieren das fassungslose Borussia Dortmund in einer unvergesslichen Nacht."

Mirror: "Die Rangers demontieren Borussia Dortmund mit einem beeindruckenden Sieg trotz Jude Bellinghams Tor. Giovanni van Bronckhorst führte die Gers zu einem historischen Sieg im Westfalenstadion, wodurch sie das Europa-League-Duell fest im Griff haben."

Das könnte Dich auch interessieren: Trotz etlicher Großchancen: Barça gegen Neapel nur mit Remis

Nagelsmann über mögliches CL-Aus: "Ich habe keine Angst im Fußball"

Bundesliga Fraglich für Glasgow-Rückspiel: Haaland fällt wohl weiter aus VOR EINER STUNDE