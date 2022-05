Das Europa-League-Märchen von Eintracht Frankfurt hat seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht: Durch einen 1:0-Sieg im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United zog die Eintracht erstmals seit 42 Jahren wieder in ein europäisches Finale ein.

Rafael Borré erzielte in der 26. Minute den entscheidenden Treffer für die Hessen, denen aufgrund des 2:1-Erfolgs im Hinspiel im Rückspiel auch ein Remis zum historischen Coup gereicht hätte. Nach dem Abpfiff gab es in der Frankfurter Arena kein Halten mehr. Im Endspiel am 18. Mai spielt die Eintracht gegen die Glasgow Rangers.

Auch in den deutsche Medien gab es nach dem Frankfurter Erfolg kein Halten mehr. "Ihr seid PÖTTLICH", titelte die "Bild". Die "Frankfurter Neue Presse" sprach vom "Wahnsinn in Frankfurt". "11 Freunde" schrieb angesichts des Finals zwischen den beiden Traditionsvereinen: "Der Fußball heilt sich selbst!"

Weniger euphorisch fielen die Reaktionen verständlicherweise in England aus. "Frankfurt beendet West Hams Europa-Traum", schrieb die "BBC" zu diesem Europapokal-Abend.

Die Pressestimmen zum historischen Finaleinzug der Frankfurter:

Eintracht Frankfurt - West Ham United: Pressestimmen aus Deutschland

Kicker: "Sieg gegen dezimiertes West Ham: Frankfurt steht im Finale der Europa League Eintracht Frankfurt hat auch das zweite Halbfinalspiel der Europa League gegen West Ham United gewonnen und steht im Finale. Gegen dezimierte Engländer traf Borré."

Sport 1: "Historischer Finaleinzug! Eintracht nutzt VAR-Rot eiskalt"

Bild: "Ihr seid PÖTTLICH! Eintracht im Finale"

hessenschau.de: "Finale! Eintracht träumt weiter vom Titel. Eintracht Frankfurt darf in Sevilla um den Titel der Europa League spielen. Die Hessen gewannen auch das Rückspiel gegen West Ham und stehen verdient im Finale. Die Entscheidung fällt früh in der Partie."

Spiegel Online: "Frankfurt zieht souverän ins Finale ein. Erstmals seit 42 Jahren hat Frankfurt ein europäisches Finale erreicht. Nach frühem Platzverweis für West Ham geriet der Erfolg nicht mehr in Gefahr."

RTL.de: "HisTORisch. Frankfurt steht im Euro-Finale"

11 Freunde: "Congra­tu­la­tions, you have just met the SGE. Was ein Abend: Frank­furt im Finale. Die Ran­gers im Finale. Der Fuß­ball heilt sich selbst!"

Express: "Platz-Sturm nach Abpfiff: Frankfurt macht Finale perfekt - Gäste-Coach verliert die Nerven"

Frankfurter Neue Presse: "Wahnsinn in Frankfurt! Eintracht schlägt West Ham und steht im Europa-League-Finale"

Sport.de: "'Traum wird wahr': Frankfurt stürmt ins Europa-League-Finale"

Eintracht Frankfurt - West Ham United: Pressestimmen aus England

Sun: "David Moyes wird des Feldes verwiesen, während die Hammers mit 10 Spielern das Halbfinale der Europa League verpassen"

BBC: "Frankfurt beendet West Hams Europa-Traum"

Guardian: "Cresswell und Moyes sehen Rot, Frankfurt zieht ins Finale ein."

Eintracht Frankfurt - West Ham United: Pressestimmen aus Österreich

Krone: "Finale! Eintracht Frankfurt besiegt neun Londoner. Eintracht Frankfurt und Trainer Oliver Glasner haben eine weitere magische Europacup-Nacht mit dem Einzug ins Europa-League-Finale gekrönt. Der deutsche Fußball-Bundesligist um ÖFB-Verteidiger Martin Hinteregger steht nach einem souveränen 1:0 (1:0) gegen West Ham United im Halbfinal-Rückspiel am Donnerstag erstmals seit 42 Jahren in einem europäischen Endspiel. Dort trifft die Eintracht am 18. Mai in Sevilla auf die Glasgow Rangers, die sich gegen RB Leipzig durchsetzten. Kurios: Die Londoner mussten die letzten zehn Minuten nach insgesamt zwei Roten Karten zu neunt spielen."

ORF.at: "Leipzig geht leer aus: Frankfurt im Finale gegen Rangers"

Kleine Zeitung: "Eintracht Frankfurt trifft im Europa-League-Finale auf die Glasgow Rangers. Martin Hinteregger verletzt"

Eintracht Frankfurt - West Ham United: Pressestimmen aus der Schweiz

Blick: "Erstmals seit 42 Jahren. Frankfurt und Sow stehen im Europa-League-Finale"

SRF: "Die Hoffnungen auf einen Coup der Engländer erhielten schon früh einen Dämpfer. Aaron Cresswell sah bereits nach 19 Minuten Rot. Der Verteidiger hatte als letzter Mann Frankfurts Jens Petter Hauge umgerissen. Nach Konsultation der Videobilder entschied Schiedsrichter Jesus Gil Manzano auf Notbremse. Es dauerte nur 7 Minuten, ehe Frankfurt die numerische Überlegenheit in ein Tor ummünzte. Ansgar Knauff lief auf der rechten Seite unbedrängt durch und bediente in der Mitte den völlig freistehenden Rafael Borré, der problemlos zum 1:0 einschieben konnte. (...) Bei den Hessen spielte der Schweizer Nationalspieler Djibril Sow durch. Nach dem Schlusspfiff gab es für die Frankfurter Fans kein Halten mehr. Tausende stürmten den Rasen und feierten mit ihrem Team den Finaleinzug."

Eintracht Frankfurt - West Ham United: Pressestimmen aus Frankreich

L'Équipe: "Finale zwischen Frankfurt und Rangers. Am Donnerstagabend lösten die Glasgow Rangers und Eintracht Frankfurt ihr Ticket für das Finale der Europa League, indem sie zu Hause Leipzig (3:1) bzw. West Ham (1:0) besiegten."

Eintracht Frankfurt - West Ham United: Pressestimmen aus Italien

Gazzetta dello Sport: "Sevilla ist die nächste Station, und das Ziel ist der Pokal: Rangers Glasgow und Eintracht Frankfurt sind die Anwärter. Die Schotten und die Deutschen kamen in der Europa League weiter und gewannen die Halbfinalrückspiele gegen Leipzig und West Ham. Nach dem Erfolg im Viertelfinale gegen Atalanta - und dem 1:0-Sieg vor einer Woche - scheiterten Dani Olmo und seine Mannschaftskameraden in Schottland (1:3), geschlagen vom üblichen Tavernier, der zusammen mit Kamara und Lundstram entscheidend war. Die Hammers, die sich bereits in London mit 2:1 durchgesetzt hatten, verloren nach einer Unachtsamkeit von Cresswell, der in der 17. Minute wegen eines Foulspiels an Ex-Milanista Hauge des Feldes verwiesen wurde, mit 0:1 (Tor von Borre). Im Finale am 18. Mai werden die Eintracht und die Rangers versuchen, die zweite europäische Trophäe ihrer Geschichte nach Hause zu holen: Die Eintracht gewann 1980 den UEFA-Pokal, die Rangers 1972 den Pokal der Pokalsieger.

Corriere dello Sport: "Finale der Europa League zwischen den Rangers und Eintracht Frankfurt Die schottische Mannschaft siegte in Glasgow mit 3:1 gegen Leipzig. Die Deutschen hingegen haben West Ham erneut mit 1:0 geschlagen."

