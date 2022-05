Eintracht Frankfurt spielt im Endspiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Anpfiff ist heute um 21:00 Uhr.

Eintracht kann Historisches gelingen. Zuletzt hatte eine deutsche Mannschaft vor 25 Jahren den UEFA-Cup gewonnen. Derkann Historisches gelingen. Zuletzt hatte eine deutsche Mannschaft vor 25 Jahren dengewonnen. Damals war der FC Schalke 04 erfolgreich

Glasgow Rangers waren für den RB Leipzig in der Vorschlussrunde etwas zu stark. Sogar ein deutsches Finale war in Reichweite. Aber diewaren für den

Hier gibt es alle Informationen zum Finale der Europa League live im TV, Livestream & Ticker.

Frankfurt-Rangers: Das Finale der Europa League live im TV

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers wird in Deutschland live im TV bei "RTL" übertragen. Die Sendung beginnt um 20:15 Uhr.

Europa-League-Finale: Eintracht - Glasgow im Livestream

"RTL" bietet zum Endspiel aus Sevilla zusätzlich auch einen Livestream bei "RTL+" an.

Europa League: Frankfurt - Rangers im Liveticker

Eurosport.de berichtet vom Match der Eintracht gegen die Glasgow Rangers im Liveticker. Zudem gibt es bei Eurosport.de alle News und Reaktionen zur Europa League.

Europa League: Eintracht Frankfurt auswärts eine Macht

Die Glasner-Truppe hat diese Saison fünf der sechs Europa-League-Spiele außerhalb von Frankfurt gewonnen - immer mit einem Tor Unterschied. Nur am 6. Spieltag auswärts gegen Fenerbahçe musste man sich mit einem 1:1 begnügen. Die Eintracht ist in Spanien noch ungeschlagen und hat dort vier von fünf Spielen gewonnen. Diese Saison gelang auch schon ein Triumph in Sevilla: Im Estadio Benito Villamarín gab es ein 2:1 gegen Betis im Achtelfinale.

Eintracht-Rangers: Frankfurt in K. o.-Phase ungeschlagen

Nachdem sich Frankfurt 2020/21 nicht für den Europapokal qualifizieren konnte, war man dieses Jahr dank des fünften Platzes in der Bundesliga zum dritten Mal in vier Jahren in der Gruppenphase der UEFA Europa League mit dabei - und zum vierten Mal insgesamt. Die Saison begann mit einem neuen Trainer: Der Österreicher Oliver Glasner, in der vergangenen Saison Coach des Tabellenvierten Wolfsburg, ersetzte seinen Landsmann Adi Hütter. Die Eintracht hat bei allen vier Teilnahmen an der Gruppenphase der UEFA Europa League auch in die K.-o.-Phase erreicht. 2018/19 schaffte sie den größten Erfolg mit dem Einzug ins Halbfinale, wo man erst im Elfmeterschießen am späteren Titelträger Chelsea scheiterte. Die Frankfurter haben damals alle sechs Gruppenspiele gewonnen, keiner anderen deutschen Mannschaft ist dies in der Europa League jemals gelungen. In der laufenden Saison gab es allerdings nur drei Siege in der Gruppenphase, zwei gegen Olympiacos (3:1 zu Hause, 2:1 auswärts) und einen gegen Antwerp (1:0 auswärts). Dazu wurden drei Unentschieden verbucht - 2:2 zu Hause gegen Antwerp sowie zweimal ein 1:1 gegen Fenerbahçe. Auch in den sechs Partien der K.-o-.Runde gegen Betis, Barcelona und West Ham konnte kein Team die Eintracht bezwingen (4S 2U).

Erinnerungen an das Finale im Pokal der Pokalsieger 1967

Frankfurt hatte nur eine andere Begegnung in UEFA-Wettbewerben mit einem schottischen Klub. Auf dem Weg zum UEFA-Pokal-Triumph 1979/80 wurde Aberdeen in der ersten Runde mit 2:1 bezwungen (1:1 A, 1:0 H). In K.-o.-Duellen gegen Klubs aus Schottlands steht die Bilanz also bei: 2S 0N. Im Gegensatz dazu treffen die Rangers schon zum 52. Mal auf einen deutschen Klub. In den bisherigen 51 Partien gab es 18S 15U 18N. Darunter war auch ein Endspiel, das in Nürnberg mit 0:1 nach Verlängerung im Pokal der Pokalsieger 1967 gegen Bayern München verloren ging. Dank der Siege über Dortmund und Leipzig in dieser Saison steht die Bilanz in K.-o.-Duellen bei: 10S 11N.

Frankfurt-Rangers live im TV: Frühere Duelle beider Teams

Bisher gab es dieses Duell im Europapokal lediglich ein Mal. Im Halbfinale des Pokals der europäischen Meistervereine 1959/60 gewann Frankfurt zunächst das Heimspiel mit 6:1 und behielt auch beim 6:3 im Rückspiel im Ibrox die Oberhand. Alfred Pfaff erzielte in beiden Partien einen Doppelpack. Das Team von Paul Osswald kehrte für das Finale nach Glasgow zurück und unterlag im Hampden Park mit 3:7 gegen Real Madrid.

Der Weg der Glasgow Rangers ins Finale der Europa League

Die Rangers haben in dieser Europapokal-Saison bereits 19 Partien bestritten. Los ging es in der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Champions League, wo die Schotten an Malmö scheiterten. In der Gruppe A der UEFA Europa League wurden die Rangers Zweiter hinter Lyon und ließen Sparta Praha und Brøndby hinter sich. In den Play-offs der K.-o.-Runde gab es einen 6:4-Gesamtsieg über Borussia Dortmund (4:2 A, 2:2 H), auf das ein 4:2 gegen Crvena zvezda im Achtelfinale folgte (3:0 H, 1:2 A). Im Viertelfinale setzten sich die Schotten mit 3:2 nach Verlängerung gegen Braga durch (0:1 A, 3:1 H) und zogen dank eines Sieges über Leipzig ins Finale ein (0:1 A, 3:1 H).

Frankfurt-Rangers live: Der Weg der Eintracht ins Finale

Frankfurt begann die Saison in der Gruppenphase der UEFA Europa League und hat von den bisherigen zwölf Spielen keines verloren. Die Gruppe D überstand man mit 12 Zählern souverän vor Olympiacos, Fenerbahçe und Antwerpen. Frankfurt qualifizierte sich somit direkt für das Achtelfinale. Dort setzte man sich gegen Real Betis dank eines Treffers in der 120. Minute durch (2:1 A, 1:1 H). Ähnlich dramatisch wurde es im Viertelfinale gegen den FC Barcelona. Nach einem 1:1 in Frankfurt gewannen die Hessen im Camp Nou mit 3:2. Im Halbfinale gewann die Eintracht beide Partien gegen West Ham United (2:1 A, 1:0 H).

Frankfurt-Rangers: Beide peilen zweiten Titel an

Showdown im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán von Sevilla: Eintracht Frankfurt trifft im Endspiel der UEFA Europa League 2021/22 auf die Rangers. In der Geschichte des Wettbewerbs hat es noch nie einen Sieger aus Deutschland oder Schottland gegeben. Beide Klubs peilen ihren zweiten Triumph im Europapokal an. Die Rangers konnten 1972 den Pokal der Pokalsieger gewinnen, als man im Finale in Barcelona ein 3:2 über Dynamo Moskau feierte. Frankfurt setzte sich im Endspiel des UEFA-Pokals 1980 dank der Auswärtstorregel gegen Borussia Mönchengladbach durch (2:3 A, 1:0 H)

Europa-League-Finale: Eintracht fehlt noch eine magische Nacht zum Titel

Eintracht Frankfurt fiebert dem größten Spiel der Vereinsgeschichte entgegen. Nur ein Sieg gegen die Glasgow Rangers fehlt zum Triumph in der Europa League. Es wäre für die Eintracht der zweite Europapokal-Titel nach dem UEFA-Pokal-Sieg 1980. Auch der Rahmen wird besonders, beide Fanlager reisen in Scharen nach Andalusien. Eintracht-Vorstand Hellmann erwartet "ein einzigartiges Zusammentreffen". | Zum Bericht

Eintracht - Rangers live: Frankfurt richtet sich mit offenem Brief an Fans

Eintracht Frankfurt will am Mittwochabend Geschichte schreiben. Im Europa-League-Finale von Sevilla (ab 21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de ) steht die SGE den Glasgow Rangers gegenüber und greift nach dem ersten internationalen Titel seit 42 Jahren. Im Vorfeld dieses historischen Abends richtete sich die Mannschaft in einem offenen Brief an ihre Fans und stimmte sich auf das Endspiel ein. | Zum Bericht

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers live: Frankfurt verlängert mit Tuta

Eintracht Frankfurt hat den ursprünglich bis 2023 laufenden Vertrag mit dem brasilianischen Innenverteidiger Tuta vorzeitig bis Juni 2026 verlängert. Der 22-jährige Tuta kam im Januar 2019 vom FC Sao Paulo zum Europa-League-Finalisten. "Er hat in dieser Saison den nächsten Entwicklungsschritt genommen und ist zu einer festen Größe in unserer Mannschaft geworden", so Sportvorstand Markus Krösche. | Zum Bericht

Eintracht - Glasgow live: Die Wiederauferstehung der Rangers - Folgt im Finale die Krönung?

Glasgow noch in der schottischen Provinz. Im Europa-League-Finale gegen Eintracht Frankfurt (Mittwoch ab 21 Uhr live im Ticker auf Eurosport.de) können die Rangers ihre wundersame Rückkehr krönen. Ein internationaler Titel würde die Schrecken der Insolvenz vergessen machen. Dieses Kunststück soll mit über 100.000 Fans in Sevilla vollbracht werden. "Sie haben nahezu sämtliche Fähren gekapert. So etwas beeindruckt mich, die haben richtig Bock drauf", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann in einer Medienrunde. | Vor neun Jahren spieltenoch in der schottischen Provinz. Im(Mittwoch ab 21 Uhr live im Ticker auf Eurosport.de) können dieihre wundersame Rückkehr krönen. Ein internationaler Titel würde die Schrecken der Insolvenz vergessen machen. Dieses Kunststück soll mit über 100.000 Fans in Sevilla vollbracht werden. "Sie haben nahezu sämtliche Fähren gekapert. So etwas beeindruckt mich, die haben richtig Bock drauf", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann in einer Medienrunde. | Zum Bericht

