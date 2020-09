Die neue Fußball-Saison ist gerade mal zwei Wochenende alt, da hat der FC Bayern München schon die erste Titelchance. Am Donnerstag, 24. September um 21:00 Uhr kämpfen die Münchner als amtierender Champions-League-Sieger in Budapest um den UEFA Supercup . Gegner ist Europa-League-Sieger FC Sevilla .

Für den FC Bayern ist es nach 1975, 1976, 2001 und 2013 bereits die fünfte Teilnahme am UEFA-Supercup-Finale. Gewinnen konnte der deutsche Rekordmeister die Trophäe bisher aber nur einmal. Am 30. August 2013 schlugen die Bayern den FC Chelsea in Prag 5:4 i. E. (1:1, 1:1) und revanchierten sich damit für das im Jahr zuvor verlorene "Finale Dahoam" in der Champions League.