Die Innenverteidigerin war im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) am vergangenen Mittwoch in der 81. Minute angeschlagen ausgewechselt worden, für sie kam Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt) in die Partie.

Hegering stand bei bisher allen fünf EM-Partien in der Startformation des achtmaligen Europameisters.

