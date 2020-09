Farre, der im kommenden Jahr das Erbe von Josep Maria Bartomeu als Barça-Präsident antreten will, strebt demnach an, den Liverpool-Coach als Nachfolger von Ronald Koeman ins Camp Nou zu holen.

Ausschlaggebend für das Interesse am englischen Teammanger sei vor allem die Personalie Xavi, der derzeit den katarischen Verein Al Sadd Sports Club trainiert: "Xavi ist ein Erbe des Klubs, aber er hat oft gesagt, dass er bereit sein will, und wir wissen nicht, ob er schon bereit ist", so der potenzielle Neo-Präsident.