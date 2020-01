Bis 2023 läuft nun das Arbeitspapier von Werner. Doch auch RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff erklärte in den letzten Wochen mehrfach ein vorzeitiger Abschied des Stürmers sei nicht ausgeschlossen. "Im Fußball ist nichts unverkäuflich. So ehrlich müssen wir sein", meinte der 44-Jährige unter anderem gegenüber der "Bild" und fügte an:

" Schießt Timo weiter Tore, ist klar, dass nicht nur Bayern Interesse an so einem Weltklasse-Spieler hat. "

Dieses Interesse soll nun aus Spanien kommen. Laut "Sky" hat Real Madrid den Torjäger ins Visier genommen. Ein Transfer soll aber frühestens im kommenden Sommer über die Bühne gehen. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis ein Angebot der "Königlichen" in Leipzig eingehen werde. Vor allem die relativ günstige Ablösesumme soll Real wieder auf den Plan gerufen haben. Diese beläuft sich bei Werner angeblich auf 30 bis (im Erfolgsfall) 60 Millionen Euro.

Unterstützung für Benzema gesucht

Stammstürmer Karim Benzema steht zwar offenbar vor einer erneuten Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrags, ist mit seinen 32 Jahren aber nicht mehr der Jüngste.

Die beiden anderen Angreifer Luka Jovic, der erst im Sommer von Eintracht Frankfurt kam, sowie Mariano Diaz sollen bisher nicht den Ansprüchen der "Königlichen" genügen. Daher soll sich Real nach einem neuen Stürmer umsehen.

Mit seinen 18 Ligatoren und sechs Vorlagen in 17 Spielen ist Werner aktuell der zweitbeste Topscorer Europas und daher wohl auch für den spanischen Spitzenverein interessant. Einzig Ex-BVB-Spieler Ciro Immobile liegt mit 20 Toren und fünf Vorlagen (18 Spiele) knapp vor dem DFB-Star. Wettbewerbsübergreifend traf Werner bereits 23 Mal (dazu zehn Assists).

