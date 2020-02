"Wenn man heute die Bayern-Spieler fragt, würden sie sagen, dass er der beste Coach war, den sie aus sportlicher Sicht hatten. Und sie hatten einige zum Vergleich. Ich habe es geliebt, dieses eine Jahr unter ihm zu spielen", meinte Kroos über die Zeit unter dem jetzigen Coach von Manchester City:

" Für den deutschen Fußball und für mich persönlich war er eine Schlüsselfigur. "

Kroos erklärt Entscheidung für Wechsel

Seine Entscheidung gegen eine Verlängerung in München erläuterte der DFB-Spieler auch. "Was hätte es gebracht, einen Fünfjahresvertrag zu unterschreiben, wenn der Trainer schon bald wieder weg sein könnte? Er ist zwei Jahre später zu ManCity gegangen", so Kroos, der anfügte:

" Wir stehen aber immer noch in Kontakt und verstehen uns sehr gut. Ich werde es nie vergessen, denn ich habe sehr viel gelernt. "

In dem Interview mit "The Athletic" sprach der Mittelfeldakteur auch über weitere Angebot im Jahr 2014. Dabei erzählte er, dass er praktisch schon einen Vertrag von Manchester United und David Moyes vorliegen hatte. Dann sei der schottische Trainer der "Red Devils" allerdings entlassen worden.

"Louis van Gaal kam. Das erschwerte die Sache. Louis wollte Zeit, um sein eigenes Projekt durchzusetzen. Also hörte ich eine Weile nichts von United und bekam Zweifel", berichtete Kroos. Dann sei die Weltmeisterschaft in Brasilien dazwischengekommen und kurz darauf habe Carlo Ancelotti, der zu diesem Zeitpunkt bei Real Madrid tätige Trainer, angerufen, so der 30-Jährige.

Suárez und Gerrard locken Kroos

Auch einige Spieler des FC Liverpool, darunter Luis Suárez und Steven Gerrard, hätten laut Kroos versucht, ihm einen Transfer zu den "Reds" schmackhaft zu machen. Der DFB-Star meinte dazu:

" Sie haben mich nicht direkt zu einem Wechsel aufgefordert. Aber sie haben angeboten, mir mehr über den Verein und das Drumherum zu erzählen. Das ist eigentlich witzig, denn Suárez wechselte kurze Zeit später sowieso nach Barcelona. "

Doch an der Entscheidung für Real änderte das nichts. Seit seinem Wechsel zu den "Königlichen" 2014 gewann Kroos unter anderem drei Mal hintereinander die Champions League (2016-2018).

Auch in der spanischen Liga war der Deutsche schon mit seinem Team erfolgreich (2016/17). Im letzten Jahr verlängerte er seinen Vertrag in Madrid bis 2023.

