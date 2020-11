Borussia Dortmund konnte gegen den FC Bayern insgesamt 15 Torschüsse verbuchen, wovon alleine vier auf das Konto des Norwegers gingen. Aufgrund der teils mangelnden Chancenverwertung ging der BVB jedoch auch im zweiten Kräftemessen mit dem Rekordmeister in der laufenden Saison ( 2:3 im DFL-Supercup ) als Verlierer vom Platz.

"Wir hatten viele Torchancen, die wir nicht genutzt haben - das ist unglaublich", klagte BVB-Trainer Lucien Favre bei "Sky". In die gleiche Kerbe schlug auch Mats Hummels:

Am Knie verletzt: Kimmich droht Operation

Erling Haaland, der in dieser Bundesliga-Saison bereits sechmal traf, nahm daher seine Mannschaftskollegen in die Pflicht, um mit dem Triple-Sieger dauerhaft auf Augenhöhe zu bleiben. "Bayern ist die beste Mannschaft der Welt und wir müssen härter arbeiten, um den nächsten Schritt zu machen und so gut wie sie zu werden", forderte der 20-Jährige.