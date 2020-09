Kurz danach veröffentlichte der Verein in den sozialen Medien ein Foto des Idols im Trainingstrikot bei der Arbeit mit dem Ball. Ob Lionel Messi eine Einzeleinheit absolvierte oder bereits zum ersten Mal mit seinen Teamkollegen an einer Übungseinheit unter Leitung des neuen Barça-Coaches Ronald Koeman teilnahm, ließ das Bild nicht erkennen. In der Vorwoche hatte Messi den obligatorischen Corona-Test wegen des Zwists mit Barça geschwänzt.