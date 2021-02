Juves Abwehrbollwerk hält: Ronaldo und Co. mühen sich ins Pokal-Finale

Gegen ein tief stehendes Getafe kontrollierte Real das Spiel ohne sich im ersten Durchgang weitere Hochkaräter herauszuspielen. Der an diesem Abend enorm abschlussfreudige Marcelo aus der Distanz (26.) sowie Mittelfeldstratege Luka Modric mit einem harten Linksschuss von der Strafraumgrenze (37.) ließen weitere Chancen für die dominant auftretenden Königlichen aus.

Real erhöhte direkt nach dem Seitenwechsel bei strömendem Regen und stürmischem Wind die Schlagzahl - Benzema scheiterte nach grandiosem Pass von Asensio am stark reagierenden Gästekeeper David Soria (48.).

Sechs Minuten später sorgte der aufgerückte Ferland Mendy in einer einseitigen Partie für die Vorentscheidung, indem er eine präzise Marcelo-Flanke aus kurzer Distanz in die lange Ecke grätschte (66.).

Durch den 14. Saisonsieg schob sich der Titelverteidiger mit 46 Punkten am Erzrivalen FC Barcelona (43) vorbei, allerdings haben die Katalanen ein Spiel weniger ausgetragen. Unangefochten an der Spitze liegt weiter Reals Lokalrivale Atlético Madrid, der mit zwei Spielen weniger fünf Punkte Vorsprung aufweist.

Obwohl die Madrilenen in dieser Konstellation noch nie zusammengespielt haben - und vermutlich auch nie mehr werden - zeigte die Zidane-Elf gegen einen destruktiv agierenden Gegner ansehnlichen Fußball mit vielen guten Kombinationen. Was bei den Königlichen lange Zeit fehlte, waren einzige die klaren Abschlussaktionen. Dieses Manko korrigierte Real mit einem engagierten, zielstrebigeren Auftritt nach der Pause. Am Ende standen für Real Madrid 13 Torschüsse zu Buche, Getafe brachte über 90 Minuten lediglich einen Versuch zustande.