In der Bundesliga für Borussia Dortmund, der Ligue 1 für AS St. Étienne und der Premier League für den FC Arsenal hatte Aubameyang dieses Künststück bereits geschafft. Damit fehlt dem Torjäger aus den Top-Ligen nur in der Serie A ein Hattrick.

Auch Superstar Zlatan Ibrahimovic, der immerhin in der Premier League, Ligue 1 und Serie A mindestens einen Hattrick erzielen konnte, kann mit Aubameyang bei dieser Bestmarke nicht mithalten.

Ad

Der Schwede erzielte bei Juventus Turin, Manchester United, Paris Saint-Germain und beim AC Mailand einen Dreierpack.

Bundesliga "Unfassbar widerlich": Ittrich verurteilt Drohungen gegen Zwayer scharf VOR 7 STUNDEN

Für seinen Hattrick (23., 38. und 63. Minute) erhielt Aubameyang, der für Borussia Dortmund in 213 Spielen 141 Tore erzielt hatte, großes Lob.

Xavi schwärmt von Aubameyang

Barça-Trainer Xavi erklärte nach dem Spiel gegen den FC Valencia : "Er hat in seiner ganzen Karriere Tore geschossen. Er ist gut im Strafraum. Er ist erfahren, intelligent, bescheiden und positiv. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Die Tore werden ihm Selbstvertrauen geben." Für Kapitän Sergio Busquets ist der ehemalige Dortmunder "ein Geschenk", wie er bei bei "Movistar+" meinte.

Nach klubinternen Streitigkeiten - unter anderem mit Arsenal-Coach Mikel Arteta - hatte Aubameyang die Londoner nach vier Jahren im Verein im Winter ablösefrei verlassen. In Barcelona unterschrieb der Gabuner nun einen Vertrag bis 2025 und soll den Katalanen nach Wunsch der Verantwortlichen sportlich weiterhelfen.

Das könnte Dich auch interessieren: Ersatz für Tolisso? Ajax-Talent will angblich zum FC Bayern

Tuchel verteidigt Lukaku: "Nicht die Zeit, um zu lachen"

Ligue 1 Neymar verrät: Das sind meine Karriere-Pläne nach PSG VOR 8 STUNDEN