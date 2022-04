Nur das Arbeitspapier des 32 Jahre alten Spaniers verlängerte sich vor der Länderspielpause dank einer Klausel dagegen um ein Jahr bis zum Sommer 2023, da Azpilicueta in dieser Spielzeit nun 35 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub absolvierte. Dennoch könnte der Rechtsverteidiger zehn Jahre nach seinem Wechsel in die englische Hauptstadt in sein Heimatland zurückkehren.

Nach Informationen von "Sky" haben die Katalanen auch bereits Gespräche mit dem deutschen Nationalspieler Rüdiger eröffnet . Demnach trafen sich Barça-Geschäftsführer Mateu Alemany, dessen Berater Jordi Cruyff sowie Rüdigers Spieleragent und Halbbruder Sahr Senesie in einem Hotel in Barcelona zu ersten Gesprächen.

Ad

Allerdings ist der 29 Jahre alte Innenverteidiger europaweit heiß umworben, auch Real Madrid, Paris Saint-Germain und Juventus Turin baggern an dem ehemaligen Bundesligaspieler. Auch der FC Bayern war offenbar an Rüdiger interessiert , nahm aufgrund der hohen Gehaltsvorstellungen des früheren Stuttgarters aber Abstand von einem Transfer.

Champions League - Frauen Französischer Halbfinal-Schlager perfekt: Lyon dreht Hinspiel-Pleite VOR 12 STUNDEN

Ein anderer Chelsea-Innenverteidiger scheint dagegen schon sein Ticket nach Spanien gebucht haben. Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, besteht mit Christensen bereits eine mündliche Übereinkunft über einen ablösefreien Wechsel von der Stamford Bridge.

Je länger die unsichere Situation bei Chelsea hinsichtlich der Zukunft des Vereins anhält, umso wahrscheinlicher dürften generell Abgänge werden - gerade bei so umworbenen Spielern wie Rüdiger.

Eurosport-Einschätzung - Antonio Rüdiger: Vor einigen Wochen schien ein Juventus-Transfer in trockenen Tüchern. Nun ist das Rennen um den gebürtigen Berliner wohl wieder offen. Ungewiss aber, ob das krisengebeutelte Barça mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten der finanzstarken Konkurrenz Schritt halten kann. Transferwahrscheinlickeit: 20 Prozent

Eurosport-Einschätzung - Andreas Christensen: Derweil scheint der Transfer des Dänen kurz vor dem Abschluss zu stehen. Auch die Bayern buhlten um den früheren Gladbacher, doch den 25-Jährigen zieht es ans Mittelmeer. Transferwahrscheinlichkeit: 95 Prozent

Eurosport-Einschätzung César Azpilicueta: Seit seinem Wechsel aus Osasuna nach Marseille vor zwölf Jahren lief der Außenverteidiger nicht mehr in der heimischen Liga auf. Ein Transfer zum "neuen" FC Barcelona könnte für den 32-Jährigen zum Abschluss der Karriere eine reizvolle Aufgabe sein. Doch der loyale Kapitän hat durch die Klausel nun wieder einen Vertrag über den Sommer hinaus. Zweifelhaft, ob der zweimalige Champions-League-Sieger den Blues ausgerechnet in dieser schwierigen Phase nach zehn Jahren den Rücken kehrt. Transferwahrscheinlichkeit: 25 Prozent

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Malens große Chance - Eine Bühne wie für den Durchbruch geschaffen

Rose zu Scherzen aufgelegt: Bayern schauen und Eierlikör trinken

Bundesliga Positiver Corona-Test: FC Bayern muss auf Choupo-Moting verzichten VOR 18 STUNDEN