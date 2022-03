763 lange Tage mussten sich sowohl die Anhänger als auch die Profis von Borussia Dortmund gedulden.

Am kommenden Samstag werden erstmals seit dem 29. Februar 2020 (1:0 gegen den SC Freiburg) 81.365 Fans aus voller Kehle "You'll never walk alone" singen und auch die Südtribüne, Dortmunds berühmt-berüchtigte "Gelbe Wand", wird nach langer Zeit wieder bis auf den letzten Platz gefüllt sein

Ad

Alles ist somit angerichtet für ein mitreißendes Bundesliga-Topspiel zwischen dem zweitplatzierten BVB und Verfolger RB Leipzig, das auf Platz vier rangieren (18:30 Uhr im Liveticker ). Entsprechend groß ist auch die Vorfreude im Lager der Schwarz-Gelben.

Bundesliga Rose fiebert auf Fanrückkehr hin: "Ein besonderer Moment" VOR 8 STUNDEN

"Wir können uns auf eine tolle Stimmung freuen und wollen das für uns nutzen. Ich glaube, dass uns das einen Schub geben kann", prognostizierte BVB-Coach Marco Rose, der selbst bis dato noch nie das Vergnügen hatte, als Heimtrainer im vollbesetzten Signal-Iduna-Park einzumarschieren.

Einzig der Gesundheitszustand von Erling Haaland bereitet den Verantwortlichen Sorgen.

Rose fiebert auf Fanrückkehr hin: "Ein besonderer Moment"

BVB droht Haaland-Ausfall

"Er ist sehr fraglich, ganz ehrlich. Er ist einmal komplett umgeknickt, der Fuß ist geschwollen, dick und blau. Wer das Standbild gesehen hat, weiß, dass das ein ordentliches Trauma war", erklärte Rose.

Ein neuerlicher Ausfall des Torjägers wäre im Saisonendspurt bei noch sieben verbleibenden Partien und sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München zweifelsohne ein Schlag ins Kontor.

Obwohl das endgültige Fehlen des Norwegers noch nicht in Stein gemeißelt ist, sind die Augen nun umso mehr auf Ersatzmann und 30-Millionen-Neuzugang Donyell Malen gerichtet.

Erling Haaland Fotocredit: Getty Images

Malen macht im Oranje-Trikot auf sich aufmerksam

Der niederländische Nationalspieler gehörte im Testspiel am Dienstag gegen die DFB-Auswahl (1:1) zu den auffälligsten im Team von Louis van Gaal und zeigte sich an der Seite von Barça-Star Memphis Depay umtriebig. Bis zu seiner Auswechslung nach knapp einer Stunde (58.) sorgte Malen für ordentlich Betrieb und gab die meisten Torschüsse (vier) ab.

Arminia Bielefeld (1:0), Eine ähnliche Vorstellung wünscht oder viel mehr erwartet man sich nun auch in Dortmund, wo es um die hochgelobte BVB-Offensive in den vergangenen Wochen recht ruhig geworden ist. Lediglich vier Tore fabrizierte die schwarz-gelbe Tormaschinerie in den vergangenen vier Partien gegen Augsburg (1:1) Mainz (1:0) und Köln (1:1) - allesamt nicht gerade Schwergewichte im deutschen Oberhaus.

Wenig verwunderlich kam in Folge dessen Kritik an der Abhängigkeit Dortmunds von einzelnen offensiven Leistungsträgern wie Marco Reus und Haaland auf - auch Malen sah sich mit Gegenwind konfrontiert.

"Wir führen Donyell Malen an die Bundesliga, an Dortmund mehr oder weniger heran. Er hat jetzt wieder die letzten zwei Spiele gefühlt ein, zwei Schritte zurück gemacht", schlug Rose vor wenigen Wochen Alarm.

Donyell Malen (Niederlande) im Testspiel gegen Deutschland Fotocredit: Getty Images

Malens Problem mit der Konstanz

Dabei zeigte Malen nach einer eher holprigen Anfangsphase in Dortmund gegen Ende der Hinrunde in Abwesenheit von Haaland (Oberschenkelprobleme) ansteigende Form. Höhepunkt war sein Auftritt am 20. Spieltag beim 3:2-Erfolg bei der TSG Hoffenheim Ende Januar, zu dem er drei Assists beisteuerte.

Zuletzt ging seine Leistungskurve jedoch wieder etwas nach unten. Beim letzten Auftritt vor der Länderspielpause in Köln durfte Malen, der seinen Platz in der Startelf für Haaland räumen musste, nur neun Minuten ran.

Das große Problem des Niederländers in seiner Debütsaison beim BVB bleibt die Effizienz. Der 23-Jährige ackert viel, bietet immer wieder tiefe Läufe an und sucht selbst den Abschluss - oftmals nur leider ohne Erfolg. Seine Bilanz von acht Treffern (sechs Vorlagen) in 37 Einsätzen ist durchaus ausbaufähig.

Malen: Fan-Rückkehr als Push?

Im Topspiel am Samstag ergibt sich für den Angreifer nun aber erstmals vor ausverkauftem Haus die große Chance, sein Können unter Beweis zu stellen und sich in die Herzen der Anhänger zu spielen.

Der Rückenwind der Fans könnte Malen somit den nötigen Push geben - auch wenn die Atmosphäre für den ein oder anderen Spieler zunächst noch etwas ungewohnt sein wird, wie Rose prophezeite. "Jude (Bellingham; Anm. d. Red.) hat noch nie vor einem vollen Stadion in Dortmund gespielt. Vielleicht muss Marco (Reus; Anm. d. Red.) ihm sagen: 'Mach den Mund zu.'", sagte der 45-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Das Gleiche trifft auch auf Malen zu, der gegen Leipzig wie viele seiner Kollegen zum ersten Mal die volle Wucht des größten Fußball-Stadions hierzulande hautnah miterleben wird.

Möglicherweise kann der Niederländer jene positive Energie der "Gelben Wand" gleich in etwas Zählbares ummünzen.

Das könnte Dich auch interessieren: Seit Monaten in Verhandlungen mit Bayern - warum Gnabry grübelt

Rose zu Scherzen aufgelegt: Bayern schauen und Eierlikör trinken

Bundesliga Rose über Haaland: So schwer hat es den BVB-Star erwischt VOR 9 STUNDEN