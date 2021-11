Dembélé habe "das Potenzial, sich bei Barça als Weltklassespieler zu etablieren", sagte Xavi bei seiner Vorstellung. Der Rechtsaußen könnte laut Xavi gar zum "besten Spieler der Welt auf seiner Position" werden.

Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. "Ousmane muss noch viel arbeiten", betonte der Coach. Noch mangele es dem Offensivspieler, der immer wieder mit Undiszipliniertheiten außerhalb des Platzes auffiel, an Beständigkeit.

Ad

Dennoch ließ Dembélé seine Klasse beim FC Barcelona in den vergangenen Jahren immer wieder aufblitzen. In 119 Pflichtspielen kam er auf immerhin 30 Tore und 21 Assists.

La Liga "Kein Anführer": Matthäus kritisiert Alaba VOR EINEM TAG

In dieser Saison brachte es Dembélé aufgrund einer Knie- und nun einer Oberschenkelverletzung aber erst auf eine Partie in der Champions League, in der Liga fehlte er den Katalanen bislang komplett.

Auf Xavi und seinen Stab wartet also eine Menge Arbeit, um den Flügelstürmer in die Weltklasse zu führen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Xavi bei Vorstellung: "Sehr emotionaler Moment"

Xavi bremst Erwartungen: "Vergleich mit Guardiola kommt zu früh"

La Liga Rückkehr perfekt: Xavi wird neuer Trainer beim FC Barcelona 06/11/2021 AM 08:20