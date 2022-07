Seit nunmehr fünf Jahren ist der FC Barcelona die fußballerische Heimat von Ousmane Dembélé. In dieser Zeit konnte sich der Franzose - auch aufgrund etlicher Verletzungen - aber nie wirklich durchsetzen.

Dembélé besitze zwar "eine Menge Qualität", müsse nun aber endlich aufwachen und sein Talent zeigen. Diese Hoffnung besitzen die Verantwortlichen beim FC Barcelona offenbar auch. Sonst hätte es wohl keinen neuen Vertrag für den Ex-Dortmunder gegeben.

Doch wie geht es für Dembélé bei den Katalanen weiter? Baut Trainer Xavi auf den 25-Jährigen oder hat Neuzugang Raphinha auf der rechten Offensivseite die Nase vorn?

"Wir alle im Klub glauben, dass 'Jogo Bonito' (dt.: Das schöne Spiel) zurückkommt. Raphinha ist ein Spieler, den Xavi wollte. Er hat sehr darauf bestanden und der Verein hat alles getan, was er konnte", erklärte Barça-Boss Joan Laporta bei der Vorstellung des jungen Brasilianers.

Als Wunschspieler des Coaches ist zu erwarten, dass Raphinha, der für rund 60 Millionen Euro von Leeds United verpflichtet wurde , auch regelmäßig zum Einsatz kommt. Im Testspiel-Clásico, den Barcelona gegen Real Madrid am vergangenen Wochenende gewann (1:0) , erhielt er den Vorzug vor Dembélé und steuerte sogar das entscheidende Tor in herrlicher Manier per Fernschuss bei.