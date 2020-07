Der ehemalige Bayern-Profi Renato Sanches hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte Christophe Galtier, der Coach von Sanches‘ aktuellem Klub OSC Lille gegenüber der französischen Sportzeitung "L’Équipe". Auch seine Teamkollegen Jonathan Ikone und Jonathan Bamba seien infiziert. Sanches befinde sich aktuell in seiner portugiesischen Heimat.

"Renato ist in Portugal. Er muss zweimal negativ getestet werden, um reisen zu dürfen", sagte Galtier. "Was die beiden Jonathans betrifft, sie sind in Frankreich und werden bald wieder in den Kader aufgenommen“. Das könne schon am Montag passieren.

Galtier kritisierte auch die französische Regierung, die seiner Meinung nach mehr für die Sicherheit der Einwohner tun müsse. "Es ist Sache des Staates, Maßnahmen zu ergreifen. Ich habe acht Tage im Süden verbracht, was ich da gesehen habe...", sagte er. "Ich bin nur ein Trainer, aber ich verfolge die Geschehnisse in meinem Land sehr genau. Wenn eine zweite Welle kommt, wird es für alle kompliziert. Wir müssen entschlossener sein und individuelle Verantwortung einfordern."

