PSG-Superstar Neymar muss sich für sein Verhalten abseits des Platzes einige Kritik anhören. Bei "ESPN" meinte sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Rafael: "Er muss abseits des Platzes viel verbessern, um dann auf dem Platz sein Bestes geben zu können." Aktuell konzentriere sich Neymar zu wenig auf den Fußball, monierte der Ex-Verteidiger von Manchester United.

"Der Fußball muss in deinem Leben die oberste Priorität haben. Er hat um sich herum so viel Dinge. Er denkt wahrscheinlich: 'Ich muss das nicht machen, um gut zu spielen', aber das muss man", meinte Rafael in dem Interview weiter.

Für die im nächsten Jahr anstehende Copa América sowie die Weltmeisterschaft 2022 brauche Brasilien aber einen Neymar in Topform, der sich auf das Wesentliche konzentriert, forderte der 29-Jährige: "Wir brauchen Neymar, das ist klar. Wir brauchen ihn sehr. Er muss einige Dinge abseits des Platzes verbessern. (...) Ich hoffe, er schafft das und wenn er es schafft, haben wir eine große Chance zu gewinnen."

Ex-Kollege Rafael: Neymar muss mehr zuhören

Jedoch deutete Rafael auch an, dass sein ehemaliger Teamkollege "kein Anführer" sei. "Das ist er einfach nicht. Er kann die Dinge, die er macht, und wenn er gut und fokussiert ist, ist er der beste Spieler der Welt", erklärte der Rechtsverteidiger, der zusammen mit dem Superstar bei den Olympischen Spielen 2012 in London auflief.

Da Neymar schon sehr jung zum Superstar aufgestiegen ist, sei es für ihn vielleicht schwierig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Anweisungen anzunehmen, glaubt Rafael, der einfach hofft, dass "jemand das in seinen Kopf einpflanzen kann". Der 29-Jährige weiter: "Ich kenne ihn und habe mit ihm gespielt, er tut sich schwer, auf Anweisungen zu hören. Und das ist nicht gut für ihn".

Neymar wolle statt der Wahrheit lieber Loblieder wie "Du bist gut, du kannst zaubern" hören, so Rafael, doch "so funktioniert das Leben nicht". Der PSG-Star müsse "mehr zuhören und er wenn er das schafft, wird es schwer sein, Brasilien zu stoppen."

Seit 2015 spielt Rafael bei Olympique Lyon. Das letzte seiner beiden A-Länderspiele bestritt der Brasilianer im Juni 2012.

