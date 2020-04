Ferrán Torres vom FC Valencia gehört zu den europaweit gefragtesten Nachwuchsspielern. Nun steigt offenbar auch der FC Bayern München in den Poker um den 20-jährigen Spanier ein und könnte damit Ligakonkurrent Borussia Dortmund in die Quere kommen. Nach einem Bericht aus Spanien gab es von den Münchenern das bisher beste Angebot für Torres. Eurosport.de macht den Transfer-Check.

Mit seinen 20 Jahren gehört Ferrán Torres zu den größten Nachwuchstalenten des FC Valencia. 35 Spiele bestritt der ehemalige U17- und U19-Europameister in dieser Saison für die Spanier, dabei erzielte er sechs Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor.

Der Rechtsaußen (Vertrag bis 2021) steht deshalb wohl europaweit im Visier zahlreicher Topklubs. Nun soll auch der FC Bayern München in den Kampf um das Talent eingestiegen sein.

La Liga Ex-Real-Profi attackiert Messi: "Er war falsch und provozierte" VOR EINER STUNDE

Wie das Onlineportal "Golsmedia Sports" berichtet, unterbreiteten die Bayern dem Youngster das bisher beste Angebot. Von rund 3,5 Millionen Euro Jahresgehalt ist dabei die Rede.

BVB lange Favorit bei Torres

Als Ablöse soll Valencia bis zu 100 Millionen Euro anvisieren, aufgrund der Coronakrise dürfte dies aber kaum zu realisieren sein. In verschiedenen deutschen Medien wurde daher über eine Ablösesumme zwischen 40 und 60 Millionen Euro spekuliert.

Vor allem Borussia Dortmund galt zuletzt als Favorit auf Torres. Der junge Spanier wurde angeblich als potenzieller Nachfolger von Jadon Sancho ausgemacht. Ob der Engländer auch nach dem Sommer beim BVB spielt, ist durchaus fraglich. Vor allem Manchester United will Sancho angeblich auf die Insel zurückholen.

Doch ein Verbleib von Torres in Valencia ist wohl ebenfalls nicht ausgeschlossen. "Golsmedia"-Journalist Héctor Gómez erklärte: "Für Ferrán stehen vor allem Spielzeit und das sportliche Projekt im Fokus. Er weiß, dass es bei einem so großen Klub aufgrund des Wettbewerbs schwierig werden könnte."

Ferrán Torres im Duell mit Barcelonas Samuel Umtiti Fotocredit: Getty Images

Transfer-Check: Ob der FC Bayern am Ende das Rennen um Torres macht, ist daher fraglich. Denn die Konkurrenz kommt nicht nur aus der Bundesliga. Auch international haben den 20-Jährigen offenbar einige Topvereine im Blick. Der FC Liverpool, FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City und Atlético Madrid sollen Interesse an Torres haben. Zudem scheint sich der Spanier selbst noch nicht entschieden zu haben, ob er den Verein schon im Sommer wechseln möchte. Ein Transfer kommt für Torres vermutlich nur in Frage, sollte er bei einem neuen Verein ähnlich viel Spielzeit wie in Valencia erhalten. In München müsste sich der Youngster aber sicherlich hinter Serge Gnabry einreihen. Außerdem gibt es bei den Bayern auf anderen Positionen wohl mehr Bedarf sich zu verstärken, z.B. auf der rechten Abwehrseite.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent

Das könnte Dich auch interessieren: Angeblicher UEFA-Vorschlag: Königsklasse ohne Leipzig und Gladbach?

Play Icon WATCH BVB, Liverpool und Real Madrid: Darum macht Torres halb Europa verrückt 00:01:47

Bundesliga Flick stärkt Neuer den Rücken: "Eindeutig unsere Nummer eins" VOR 4 STUNDEN