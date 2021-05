Bürki könnte Monaco im Gegensatz dazu wohl fest verpflichten. Der Dortmunder Keeper verlor im Laufe der Saison seinen Stammplatz im BVB-Tor an seinen Schweizer Landsmann Marwin Hitz.

Wie es für ihn unter dem ab Sommer tätigen Trainer Marco Rose weitergeht, ist nicht abzusehen.

Und auch bei Nübel scheint eine zwischenzeitliche Leihe durchaus möglich. Der 24-Jährige soll mittlerweile genug davon haben, hinter Manuel Neuer nur die Nummer zwei zu sein.

Die meisten Begegnungen musste Nübel seit seinem Wechsel nach München auf der Bank verfolgen. In der laufenden Saison absolvierte er lediglich drei Spiele für die Bayern, kein einziges davon in der Bundesliga.

Beide Optionen wären für Kovac sicherlich eine gute Lösung. Der bisherige Stammkeeper Benjamin Lecomte entspricht offenbar trotz gestiegener Leistungen seit Jahresbeginn nicht ganz den Erwartungen des ehemaligen Bayern-Coaches.

Kovac will laut dem Bericht generell einige erfahrene Spieler für mehr defensive Stabilität in die junge Mannschaft bringen. Angeblich ist deshalb auch Jérôme Boateng bei der AS Monaco im Gespräch