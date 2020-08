Niko Kovac bei AS Monaco

Niko Kovac ist mit AS Monaco beim Saisonstart in die Ligue 1 mit einem blauen Auge davongekommen. Gegen Stade Reims gab es im ersten Heimspiel ein 2:2 nach 0:2-Rückstand für den früheren Trainer des FC Bayern München und sein neues Team. Im Stade Louis II geriet Monaco schnell in Rückstand, konnte aber die drohende Heimniederlage noch abwenden.

Das erste Pflichtspiel für Kovac fiel ausgerechnet auf jenen Tag, an dem die bis November 2019 von ihm betreuten Bayern in Lissabon um die Krone in der Champions League gegen PSG spielen.

Reims, in der abgebrochenen Saison immerhin Sechster der Ligue 1, ging durch Boulaye Dia (5.) und El Bilal Toure (21.) schnell in Führung, doch kurz vor der Pause gelang Axel Disasi (45.+2) der Anschluss. In der zweiten Hälfte sorgte Benoît Badiashile (55.) für den Endstand.

Serie A Ronaldo will Ex-Bundesliga-Star als Sturmpartner bei Juve VOR 2 STUNDEN

In der Schlussphase vergab Monaco zwei Großchancen zum Sieg.

Kovac hatte schon im Vorfeld vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Es läge noch "sehr viel Arbeit" vor ihm, hatte der Kroate gesagt: "Wir müssen die Ärmel hochkrempeln." Kovac soll mittelfristig aus dem achtmaligen französischen Meister und Champions-League-Finalisten von 2004 wieder eine große Nummer der Ligue 1 machen. Im Fürstentum unterschrieb er einen Dreijahresvertrag mit Option auf eine Verlängerung.

(mit SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Stuttgart unterliegt Liverpool deutlich - Frankfurt lässt aufhorchen

Play Icon WATCH Startelf im Finale: Diese Optionen hat Flick gegen PSG 00:02:12

Bundesliga "Das gehört sich nicht": Zoff zwischen Schalke und Köln wegen Uth VOR 15 STUNDEN