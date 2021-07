"Ich bin sehr glücklich, Teil dieses großen Klubs zu sein", sagte der 22-jährige Gianluigi Donnarumma, jüngster Torwart der italienischen Länderspielgeschichte. "Ich fühle mich bereit für die neue Herausforderung und will hier weiter wachsen. Ich will mit PSG alles gewinnen, was möglich ist."

In den vergangenen Jahren war Keylor Navas bei PSG die Nummer eins. Der 34-Jährige hat seinen Vertrag erst im April bis 2024 verlängert.

Donnarumma war auch beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin als Nachfolger des Klub-Idols Gianluigi Buffon im Gespräch.

(SID)

