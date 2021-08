Mit 34 Jahren wird er den FC Barcelona tatsächlich verlassen. Und seine nächste Station heißt höchstwahrscheinlich Paris Saint-Germain.

Zwar hielt sich Messi noch bedeckt, als er sagte: "PSG ist eine Möglichkeit, aber unterschrieben ist nichts."

Fußball Wiedervereiningung mit Neymar? Das sagt Messi zum PSG-Wechsel VOR 19 STUNDEN

Doch zuletzt sickerte bereits durch, dass der Medizincheck in Paris schon in Kürze und die Präsentation bereits am Dienstag steigen solle. Die Spekulationen verdichten sich.

Große Chance für Messi auf CL-Sieg

Es wäre nebenbei auch die größte Chance für Messi, noch mal die Champions League zu gewinnen. Sein ehemaliger Trainer Pep Guardiola plant bei Manchester City mit Königstransfer Jack Grealish und hat zudem ein Auge auf Angreifer Harry Kane (Tottenham Hotspur) geworfen. Messis Präsenz würde das Gefüge durcheinander wirbeln.

Messis Tränen-Abschied: "Waren überzeugt, dass wir hier bleiben würden"

Während Pep sein System und seine Saisonvorbereitung jetzt nicht mehr umändern würde, würde Pochettino König Messi im Prinzenpark sicher mit offenen Armen empfangen. Die beiden Argentinier haben einen exzellenten Draht zueinander.

Der Verein evaluiere die Optionen und natürlich sei Messi eine davon, sagte Pochettino, dem es schwergefallen sein dürfte, seine wahren Emotionen zu verstecken. "Manchmal bieten sich Gelegenheiten, manchmal nicht", sagte Pochettino lediglich. "Wie schon gesagt, arbeitet der Verein hart und wenn es Informationen gibt, werden wir sie mitteilen."

Angeblich soll Messi bei PSG einen Zweijahresvertrag bis 2023 plus Option auf ein weiteres Jahr beim französischen Vizemeister bekommen.

Großangriff auf Transfermarkt

Mit Messi wäre die Weltauswahl in der französischen Hauptstadt endgültig perfekt. Das Ziel ist klar: Triumph in der Champions League. Mit einem Großangriff auf dem Transfermarkt wurde neben Qualität vor allem auf Charakter und Willenskraft Wert gelegt.

Die Pariser haben sich in diesem Sommer verstärkt wie kaum ein anderer Klub in Europa: Mit Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (FC Liverpool), Achraf Hakimi (Inter Mailand) sowie Gianluigi Donnarumma (AC Mailand) kamen Weltklasse-Spieler von Top-Klubs. Dazu kommen Neymar und Kylian Mbappé. Der Scheich-Klub lässt Fantasy-Football-Manager Realität werden. Jetzt träumt man noch von Messi.

So könnte entsprechend die Pariser Top-Elf 2021/22 aussehen:

Donnarumma - Hakimi, Ramos, Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Verratti - Di María, Messi, Neymar - Mbappé

Selbst die zweite Elf wäre dann noch sehr gut besetzt:

Navas - Kehrer, Diallo, Pembélé, Kurzawa - Wijnaldum, Herrera, Paredes - Sarabia, Icardi, Draxler

Fragt sich nur, ob es Pochettino gelingen würde, dieses Star-Ensemble adäquat zu managen. 22+ Superstars sind nicht einfach zu führen, zumal die verwöhnten Diven in der Ligue 1 schnell die Lust verlieren könnten, weil sie unterfordert wären. Und wie wäre die Hackordnung bei Freistößen, Elfmetern oder Eckbällen? Wer wäre der passende Kapitän? Würde sich Messi einem Ramos "unterordnen" oder umgekehrt?

Kader noch zu aufgebläht

Ohnehin ist der Kader momentan noch stark aufgebläht. 35 Spieler zählt der Kader, einem Bericht der französischen Sport-Tageszeitung "L'Equipe" zufolge plant die sportliche Führung mit einer Kaderstärke zwischen 20 und 25 Profis. Das würde in der Konsequenz noch einige Abgänge bedeuten.

Gerüchte gibt es um Weggänge von Sergio Rico, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Rafinha, Ander Herrera und Pablo Sarabia.

So furchterregend der Kader von Paris Saint-Germain auch wirkt, beweisen wird er sich dennoch erst müssen.

Das könnte Dich auch interessieren: Kurioser Wechsel-Fehler bei Wolfsburg

Wiedervereiningung mit Neymar? Das sagt Messi zum PSG-Wechsel

La Liga Barcelona startet in Nach-Messi-Ära: Emotionaler Heim-Sieg gegen Juve VOR 41 MINUTEN