Der Franzose sei trotz seines noch jungen Alters "ein sehr kompletter Spieler". Das beweise Mbappé schon lange und "in den nächsten Jahren wird er sicher zu den Besten gehören", so der 35-Jährige gegenüber Ex-Barça-Spieler Hristo Stoichkov in dem Interview.

Auch von Neymar, mit dem Messi bereits in Barcelona zusammen gespielt hatte, schwärmte der siebenmalige Gewinner des Ballon d'Or.

"Wir kennen uns in- und auswendig, haben zusammen viel Zeit in Barcelona verbracht. Ich hätte gerne noch mehr Zeit in Barcelona gehabt, aber das Leben hat uns in Paris zusammengebracht. Wir sind glücklich, zusammen zu sein, ich liebe es, mit ihm zu spielen, täglich mit ihm zusammen zu sein", sagte Messi über den Brasilianer.

In Paris gab es trotz des sportlichen Erfolges in dieser Saison schon mehrmals Streit zwischen Mbappé und Neymar.

Streit zwischen Mbappé und Neymar wegen Elfmeter

Die Aussagen von Messi dürften daher als Schlichtungsversuch verstanden werden. Sportlich läuft es bei PSG in dieser Saison nämlich perfekt. In der Ligue 1 stehen sieben Siege und ein Remis zu Buche. Und auch in der Champions League liegen die Franzosen voll auf Kurs (zwei Siege).

"Das Ziel ist klar, das weiß jeder. Paris will schon lange die Champions League gewinnen. Das Ausscheiden im letzten Jahr war sehr hart", meinte Messi nun zu den Hoffnungen für die neue Saison. Für dieses große Ziel braucht PSG allerdings sowohl Mbappé als auch Neymar in Spitzenform. Streitschlichter Messi versucht nun, die Wogen zu glätten.

