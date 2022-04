Der 70-Jährige hatte am Sonntagabend im niederländischen Fernsehen seine Erkrankung öffentlich gemacht . Van Gaal ist demnach bereits vor geraumer Zeit an Prostatakrebs erkrankt.

Man United schrieb nach der Bekanntgabe bei Twitter: "Alle bei Manchester United stehen voll hinter unserem ehemaligen Trainer Louis van Gaal in seinem Kampf gegen den Krebs. Wir wünschen dir Kraft und Mut, Louis." Von 2014 bis 2016 hatte der Niederländer die Red Devils trainiert.

Auch der FC Bayern, wo van Gaal zwischen 2009 und 2011 Chefcoach war, reagierte: "Der FC Bayern wünscht seinem ehemaligen Trainer Louis van Gaal viel Kraft im Kampf gegen den Krebs. Er ist eine starke Persönlichkeit. Alles Gute und eine schnelle Genesung!"

Barça schrieb: "Bleibe stark, Louis, und werde bald wieder gesund." Bei den Katalanen war der Amsterdamer von 1997 bis 2000 sowie zwischen 2002 und 2003 als Trainer tätig.

Der AZ Alkmaar, wo van Gaal schon Mitte der 80er-Jahre seine Trainerkarriere begonnen hatte, twitterte ein Herz und die Zeile "King Louis".

Als Trainer gefordert ist van Gaal erstmals wieder am 3. Juni, wenn es in der Nations League gegen Belgien geht. Bei der WM treffen seine Schützlinge in der Gruppe A auf den Senegal, Ecuador und Katar.