"Lieber kleiner Mario, wenn du diese Schuhe erstmals anziehst, wirst du dir nicht vorstellen können, was du im Fußball erleben wirst", hieß es darin: "Du wirst in den größten Stadien Tore schießen und die größten Trophäen mit den größten Klubs gewinnen. Du wirst mit an der Geschichte des kroatischen Sports schreiben."

Der Angreifer hatte für den VfL Wolfsburg (2010 bis 2012) und den FC Bayern (2012 bis 2014) in 110 Bundesliga-Spielen 53 Tore erzielt.

Für Kroatiens Nationalteam bestritt er 89 Länderspiele und wurde 2018 Vizeweltmeister.

(SID)

