Mit einem letzten Verzweiflungsschuss aus 30 Metern stemmte sich Innenverteidiger Dejan Lovren gegen die Hilflosigkeit des drohenden Aus. Dann pfiff Daniele Orsato das Halbfinale der WM 2022 in Katar gegen Argentinien (0:3) ab - und beendete alle kroatischen Träume vom zweiten Endspiel in Folge.

Mit leeren Augen erhoben sich die bereits ausgewechselten Marcelo Brozovic und Luka Modric langsam und niedergeschlagen von ihrer Auswechselbank. Der 1,93 Meter lange Bruno Petkovic, der im Viertelfinale gegen Brasilien (4:2 i.E.) mit seinem Ausgleichstreffer in der 117. Spielminute noch zum heimlichen Helden neben Dominik Livaković avanciert war, sank ernüchtert zu Boden.

Inmitten der argentinischen Jubelarien platzte die Hoffnung auf den ersten WM-Titel der Historie - und damit auch die Revanche für das verlorene Endspiel vor vier Jahren gegen Frankreich. "Es fällt mir schwer, überhaupt etwas zu sagen", stammelte Matteo Kovacic nach dem Aus gegenüber kroatischen Medien.

Doch in die Trauer der Vatreni mischten sich schnell Frust und Wut. "Der Elfmeter hat uns geschlagen", sagte der 30 Jahre alte Zagreber. Und auch Trainer Zlatko Dalić wurde deutlich: "Dieser Elfmeter hat uns tatsächlich umgebracht."

Elfmeter stellt Spielverlauf auf den Kopf

Der Ärger des Vizeweltmeisters richtete sich allen voran gegen eine Person: Schiedsrichter Orsato. Der 47 Jahre alte Italiener hatte Argentinien nach 32 Minuten einen Zusammenprall zwischen Torhüter Livakovic und dem argentinischen Angreifer Julián Álvarez mit einem Elfmeter geahndet. Eine durchaus strittige Entscheidung, denn der Schlussmann von Dinamo Zagreb hatte bereits gestanden und sich nicht in Richtung des 22-Jährigen bewegt.

"Das ist kein Elfmeter", urteilte der frühere englische Nationalspieler Gary Neville bei "ITV". Ein Wendepunkt im Spiel. Denn nach einer starken kroatischen Anfangsphase stellte Lionel Messi den Spielverlauf mit seinem Rekordtor zum 1:0 auf den Kopf - und leitete somit das Aus der Kroaten ein.

"In der ersten halben Stunde waren wir besser, wir hatten Kontrolle und Ballbesitz. Und dann kommt dieser Elfmeter, der gelinde gesagt umstritten war", sagte Bundesligaprofi Borna Sosa: "Wo soll unser Torwart da hingehen?"

Kovacic schimpft: "Unglaublich"

Das kroatische Sportmagazin "Sportske novosti" sprach sogar von einem "skandalösen Elfmeter". Doch nicht nur das vermeintliche Foulspiel von Livakovic erzürnte die Gemüter, sondern auch, dass Orsato den Kroaten vor der Entstehung des Strafstoßes einen Eckball verweigerte.

Denn obwohl Rodrigo de Paul einen Abschluss von Ivan Perisic abgefälscht hatte, entschied der Italiener für die Albiceleste.

"Beide Situationen sind für mich unglaublich", schimpfte Kovavic: "Zuerst, dass es keine Ecke war, und dann ein Elfmeter. Ich habe die Schiedsrichter nie kommentiert, aber das sind Kardinalfehler, die uns das Finale gekostet haben."

Schon unmittelbar nach der Entscheidung hatte der in Linz geborene Mittelfeldspieler vehement protestiert - ohne Erfolg. Im Gegenteil: Der Chelsea-Profi wurde noch vor der Ausführung mit der Gelben Karte verwarnt. Assistenztrainer Mario Mandzukic echauffierte sich nach dem 0:1 lautstark und sah dafür abseits der Fernsehkameras sogar den Roten Karton

Daniele Orsato stellt Mario Mandzukic (nicht im Bild) vom Platz. Trainer Zlatko Dalić versteht die Welt nicht mehr. Fotocredit: Imago

Schiedsrichter gibt Pepe Recht

Der frühere kroatische Schiedsrichter Bruno Maric bezeichnete die Entscheidung von Orsato als "unglaublich" und polterte: "Unfair und inakzeptabel."

Zwar hatten die Kroaten nach dem 1:0 durch Messi noch rund eine Stunde Zeit, wie gegen Brasilien zum Ausgleich zu kommen. Doch anders als gegen die Seleção drehte sich der Spielverlauf nach dem Rückstand nicht zugunsten der Kroaten. "Die großen Probleme kamen nach dem Elfmeter", analysierte Sosa in der "ARD"

Kroatien richtet Blick nach vorne

Denn nur fünf Minuten später folgte der nächste Nackenschlag durch Álvarez (39.) nach einem Sololauf, ehe er in der 69. Minute mit seinem vierten Turniertor quasi für die Entscheidung sorgte und das Halbfinalaus der Kroaten besiegelte. Unter dem Strich eine verdiente Pleite des Vizeweltmeisters von 2018, wie Dalic nach dem Spiel auch eingestand.

"Wir waren in der Offensive nicht gut, uns fehlte eine bessere Lösung im Angriff", so der 56-Jährige. Denn von zwölf Schüssen kamen in 90 Minuten nur zwei auf den Kasten von Emiliano Martínez. Dennoch überwog beim Coach der Kroaten der Stolz über die erneute Halbfinalteilnahme: "Hätte uns vorher jemand ein solches Ergebnis bei der WM angeboten, hätten wir es akzeptiert. Das ist ein toller Erfolg, auf den wir stolz sind."

Veredeln können die Kroaten ihre Weltmeisterschaft am Samstag (20:00 Uhr im Liveticker ) im Spiel um Platz drei, auf das Kovacic und Co. trotz der Enttäuschung am Mittwochabend den Fokus legten: "Wir müssen jetzt unsere Kräfte sammeln und kämpfen für diesen dritten Platz."

