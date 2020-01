Zunächst wollen die United-Verantwortlichen aber angeblich noch an Solskjaer festhalten, sollten die Ergebnisse einigermaßen stimmen. Der 46-Jährige stand insgesamt elf Jahre für Manchester als Spieler auf dem Platz, ehe er 2007 seine Karriere beendete.

Dabei bestritt der ehemalige Angreifer 365 Spiele für die "Red Devils" und erzielte 127 Tore (dazu 50 Vorlagen). Aufgrund dieses Legendenstatus hoffen die Bosse in Manchester offenbar auf einen erfolgreichen Verlauf der Saison, um am Norweger festhalten zu können. Als Alternative soll dennoch schon Southgate ins Auge gefasst worden sein.

United-Bosse von Southgates Arbeit begeistert

Ed Woodward, CEO von United, sei von der Entwicklung der "Three Lions" unter dem 49-Jährigen sehr begeistert, heißt es in dem Bericht. Allerdings dürfte Southgate kaum vor der EM, die am 12. Juni beginnt, verfügbar sein.

Der 49-Jährige ist seit 2016 für die englische Nationalmannschaft verantwortlich. 2018 beendeten die "Three Lions" die Weltmeisterschaft in Russland unter Southgate auf dem vierten Platz. Erst im Halbfinale gegen Kroatien (1:2) war damals Schluss. Auch bei der EM im kommenden Sommer zählen die Engländer zu den Mitfavoriten auf den Titel.

Als Vereinstrainer war Southgate aber nur einmal aktiv: Von 2006 bis 2009 trainierte er den FC Middlesbrough. Neben dem Ex-Profi soll auch der ehemalige Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino bei United auf dem Zettel stehen.

